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تويتر تتيح الرد على الرسائل المباشرة بواسطة الرموز التعبيرية

03 آذار / مارس 2020 08:39

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أعلنت شبكة تويتر عن إمكانية جديدة لاستعمال الرموز التعبيرية، حيث يمكن إرسالها حاليا كرد على الرسائل المباشرة، سواء كان ذلك في متصفح الويب أو أحدث إصدارات تطبيق تويتر.

وأوضحت الشبكة أنه يمكن حذف الرمز التعبيري إذا أخطأ المستخدم في إحدى المرات في اختيار الرمز المناسب، ومع ذلك يتعين على المستخدم في البداية العثور على خيار الرد بواسطة الرموز التعبيرية.

وللقيام بذلك يتعين على المستخدم في متصفح الويب تحريك مؤشر الفأرة فوق الرسالة إلى أن تظهر أيقونة القلب مع علامة الزائد (+)، وعند النقر عليها تظهر مجموعة الرموز التعبيرية التي يمكن الاختيار من بينها، وفي تطبيق تويتر على الأجهزة الجوالة يتعين على المستخدم النقر مرتين على الرسالة نفسها.

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