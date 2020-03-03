زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين ببحر بيت لاهيا

شمال القطاع - الرأي

أطلقت زوارق الاحتلال الحربية، صباح الثلاثاء، نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين في بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق الاحتلال أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين على بعد 2 ميل قبالة شاطئ بحر بيت لاهيا دون وقوع إصابات.