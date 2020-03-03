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مجمع ناصر الطبي يستقبل وفداً نرويجياً متخصصاً في جراحة الكسور المعقدة

03 آذار / مارس 2020 08:46

مجمع ناصر الطبي يستقبل وفداً نرويجياً متخصصاً في جراحة الكسور المعقدة
مجمع ناصر الطبي يستقبل وفداً نرويجياً متخصصاً في جراحة الكسور المعقدة

غزة- الرأي

أعلنت  وزارة الصحة الفلسطينية ، عن وصول وفد نرويجي متخصص في جراحة الكسور المعقدة في  محمع ناصر الطبي بخانيونس، بالتنسيق مع مؤسسة نورواك النرويجية، وذلك لإجراء عدة عمليات جراحية في الكسور المعقدة لمصابي مسيرة العودة والمرضى ذوي الإصابات المعقدة من كافة محافظات قطاع غزة.

وأوضح  بسام مسلم رئيس لجنة الوفود بمجمع ناصر الطبي أن الوفد قد أجرى اليوم الفحص الطبي لحوالي 40 حالة في العيادة الخارجية الى جانب المتابعة الصحية للمرضى المنومين ،وسيتم غدا إجراء عمليات جراحية للمرضى من ضمن القوائم المعدة مسبقا من قبل اللجنة الطبية.

وبين مسلم أن مجمع ناصر الطبي قام بتوفير كافة التسهيلات اللازمة للوفد بما يسهم في الاستغلال الأمثل أثناء الزيارة وإجراء العمليات للمرضى الذين يحتاجون لتلك العمليات لتسهيل التئام و شفاء العظام من خلال تركيب أجهزة خاصة..

ونوه إلى أن وحدة الكسور المعقدة منذ تشغيلها في يناير 2020 قد أجرت أكثر من 60 عملية جراحية بمعدل 9 عمليات أسبوعيا، لافتا إلى أن عدد المنومين في الوحدة 16 مريض.

ويشير مسلم إلى أن السعة السريرية للوحدة 20 سريرا فيما يصل عدد الكوادر الطبية إلى 25 طبيب وممرض ،كما ويتوفر في الوحدة خدمات للدعم النفسي للمرضى وخدمات العلاج الطبيعي.

يذكر أن الوحدة قد استقبلت الاسبوع الماضى وفد طبي من MAP- UK متخصص في جراحة الكسور المعقدة حيث أجرى 12 عملية جراحية وصفت بالمعقدة.

و تسعى وزارة الصحة بالتعاون مع شركائها في العمل الصحي لاستقدام الوفود الطبية والجراحية التي تساهم في تغطية جزء كبير من اجراء العمليات النوعية و تقييم التجربة المحلية والاستفادة في تقديم عناوين تدريبية لصقل وتطوير مهارات الكادر المحلي .

مجمع ناصر الطبي يستقبل وفداً نرويجياً متخصصاً في جراحة الكسور المعقدة 88156087_3136939776338279_4325809103965257728_n
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