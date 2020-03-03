"ظلمنا الحمار".. أغرب جرائم فعلها البشر فى حقه حول العالم

عادة ما نشبه الأفراد الذين لا يفهمون بعض الأشياء السهلة والبسيطة بالحمار، وإظهار أنه كائن لا يفهم، ولكن على غير المعروف فإن الحمار حيوان ذكى، ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل يواجه العديد من الانتهاكات فى الفترة الأخيرة، فى العديد من دول العالم ، حيث يتم استغلاله.

حمير وحشية مزيفة تثير الجدل فى إسبانيا

أثار حماريان وحشيان مزيفان فى إسبانيا جدلًا واسعا، حيث تم صبغهما بخطوط سوداء ليبدوا حمارين وحشيين فى حديقة حيوان بإسبانيا، مما أدى إلى قيام السلطات الإسبانية بالتحقيق فى الواقعة.

وكشف الزوار الحماريين المزيفين وبأنهما ليسا بوحشيين، حيث لم يكن التخطيط الأسود بالدقة الكافية، فيما انتشرت صور الحيوانين بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعى، ليعلن مكتب الزراعة والتجارة فى المنطقة فتح تحقيق فى واقعة التزييف.

نفوق حمار يثير الجدل فى أمريكا حول الألعاب النارية

أثار موت حمار خلال احتفالات عيد الاستقلال الأمريكى فى الرابع من يوليو الجدل حول استخدام الألعاب النارية، حيث أشار صاحبه إلى أنه يظن أنه مات بنوبة قلبية نتيجة سماعه للأصوات الصاخبة، مما جعل عمدة المدينة يعمل مع المشرعين على وضع قوانين تحد من استخدامها لتأثيراتها على الحيوانات.

تعد أصوات الألعاب النارية التى تلحق الضرر بالحيوانات مشكلة معروفة في مدينة ميلتون، بولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى بها العديد من المزارع ونوادى الفروسية.

اليونان تواجه انتقادات حادة لمعاملة الحمير بقسوة

اتهمت منظمة "بيتا" المدافعة عن حقوق الحيوان، السلطات اليونانية، بالتستر على ما وصفتها بالمعاملة "القاسية"، للحمير فى جزيرة سانتورينى السياحية، حيث يتم استخدامها فى نقل الأمتعة والسائحين على المنحدرات، وقالت "بيتا" إن السلطات منعتها من إظهار المعاملة السيئة للحمير فى الجزيرة السياحية البركانية الجميلة التى تجتذب ملايين السياح كل عام.