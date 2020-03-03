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أخبار » الأسرة و المجتمع

كيف تتعاملى مع فطريات اللسان عند طفلك

03 آذار / مارس 2020 08:51

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فطريات اللسان من أبرز المشاكل التي يعانى منها الكثيرون، وخصوصًا الأطفال حديثى الولادة وهى عبارة عن ظهور بقع بيضاء وتقرحات في أماكن مختلفة في الفم ومنها سقف الفم والفخدين واللسان مع ظهور احمرار حول الفم.

أسباب مختلفة لظهور الفطريات على فم الأطفال

1:الإكثار من تناول الحلويات والفواكه الحمضية يزيد من خطر الإصابة بتقرحات الفم عند الأطفال، لذلك ينصح بتجنب الإفراط في تناول الحلويات والحمضيات.

2: وجود خلل في الجهاز المناعى يزيد من خطر الإصابة بتقرحات الفم عند الأطفال.

3:قد يكون الظهور المتكرر لتقرحات القم عند الأطفال ناتجًا عن عدوى فيروسية أو بكتيرية.

كيف تتعاملى مع طفلك لو عنده فطريات في الفم

1:شجعى طفلك على غسل الأسنان دائمًا ولكن أن تكون فرشاه بسنون ناعمة وذلك لتجنب الألم، كما إنه يعمل على طرد الجراثيم والفيروسات من الفم.

2:انصحى طفلك بعدم استخدام وتبادل غسول الفم والبخاخ من شخص لآخر، حتى لا يزيد من الالتهابات والتقرحات وينقل العدوى.

3:من الممكن استخدام غرغرة المياه بالملح، للقضاء على الجراثيم والفيروسات المنتشرة في الفم، كما أنه يساعد على تهدئة الألم والالتهاب.

4:تناول الأطعمة الخفيفة التي تعمل على تهدئة الألم والالتهاب ومنها الزبادى والجبن الخفيفة والبطاطس المسلوقة.

5: تجنب تناول الأكلات التي تحتوى على نسبة عالية من التوابل حيث إنها تزيد من الالتهاب والألم الشديد بالفم.

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