مفاجأة مرعبة لزوجين اشتريا منزلا جديدا بولاية كولورادو.. اعرف القصة

اكتشف الزوجان شانون مكفادين ورويس روبينزن مفاجأة غير متوقعة، ومرعبة، بعدما انتقلا للعيش في منزل جديد اشترياه.

إذ اكتشفا الثنائى عشًا كبيرًا للثعابين، يضم 150 ثعبانا أسفل السطح الخلفي للمنزل الذي اشتروه في شارع رشمور، إليزابيث، كولورادو، وفقًا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



إذ أثار رعبهم رؤيتهم للثعابين التي برزت من الغطاء الخشبى في الجزء الخلفى من منزلهم، وقالت مكفادين: "لقد بدأنا نرى رؤوس الأفعى الرقيقة تظهر بين الشرائح الخشبية في فناء الطابق الأرضي".

ومع ارتفاع درجة حرارة الجو، ظهر المزيد من الثعابين في الفناء وحول المنزل وحتى داخل المنزل.

واستأجر الزوجان متخصصا في التخلص من الثعابين، والذى اكتشف عشا كبيرا يضم العشرات من الثعابين أسفل السطح الخلفي، وتمت إزالة أكثر من 150 ثعبان من الممتلكات ونقلها.

وأنفق الزوجان حوالي 8000 دولار على سطح جديد، سقيفة ومكافحة الآفات.

وأكدت شانون مكفادين: "أنها لم يكن لديها أي فكرة عن "غزو الثعابين" عندما اشترت هى وزوجها المنزل في نوفمبر 2018، لم يكشف لنا أحد هذا عندما اشترينا المنزل، لذا كانت مفاجأة".

بموجب قانون كولورادو، يجب على البائعين والسماسرة الكشف عن أي حقائق جوهرية حول العقار إلى مشتر محتمل.