وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يجتمع بمدراء المدارس لمناقشة قضايا إدارية وتربوية وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة القانونية في التشريعي تبحث عدة ملفات في اجتماعها الدوري وكالة الرأي الفلسطينية التثقيف الصحي ينفذ عدة برامج توعوية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خانيونس يستقبل وفداً من شرطة الحراسات وأمن المؤسسات وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تحضر لفعاليات يوم الأسير الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تختتم فعاليات البطولة المركزية لكرة الطائرة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يعقد لقاءاً تقييمياً لمعلمي التربية الرياضية المتميزين وكالة الرأي الفلسطينية طوابير أركان للإصلاح والتأهيل بالشمال والوسطى وكالة الرأي الفلسطينية إصلاح وتأهيل النساء بغزة ينظم يومًا توعويًا للنزيلات وكالة الرأي الفلسطينية معهد التنمية البشرية يفتتح دورتين تدريبيتين لقيادة شرطة رفح والشمال
أخبار » عجائب وطرائف

مفاجأة مرعبة لزوجين اشتريا منزلا جديدا بولاية كولورادو.. اعرف القصة

03 آذار / مارس 2020 08:53

مفاجأة مرعبة لزوجين اشتريا منزلا جديدا بولاية كولورادو.. اعرف القصة
مفاجأة مرعبة لزوجين اشتريا منزلا جديدا بولاية كولورادو.. اعرف القصة

اكتشف الزوجان شانون مكفادين ورويس روبينزن مفاجأة غير متوقعة، ومرعبة، بعدما انتقلا للعيش في منزل جديد اشترياه.

إذ اكتشفا الثنائى عشًا كبيرًا للثعابين، يضم 150 ثعبانا أسفل السطح الخلفي للمنزل الذي اشتروه في شارع رشمور، إليزابيث، كولورادو، وفقًا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.


إذ أثار رعبهم رؤيتهم للثعابين التي برزت من الغطاء الخشبى في الجزء الخلفى من منزلهم، وقالت مكفادين: "لقد بدأنا نرى رؤوس الأفعى الرقيقة تظهر بين الشرائح الخشبية في فناء الطابق الأرضي".

ومع ارتفاع درجة حرارة الجو، ظهر المزيد من الثعابين في الفناء وحول المنزل وحتى داخل المنزل.

واستأجر الزوجان متخصصا في التخلص من الثعابين، والذى اكتشف عشا كبيرا يضم العشرات من الثعابين أسفل السطح الخلفي، وتمت إزالة أكثر من 150 ثعبان من الممتلكات ونقلها.

وأنفق الزوجان حوالي 8000 دولار على سطح جديد، سقيفة ومكافحة الآفات.

وأكدت شانون مكفادين: "أنها لم يكن لديها أي فكرة عن "غزو الثعابين" عندما اشترت هى وزوجها المنزل في نوفمبر 2018، لم يكشف لنا أحد هذا عندما اشترينا المنزل، لذا كانت مفاجأة".

بموجب قانون كولورادو، يجب على البائعين والسماسرة الكشف عن أي حقائق جوهرية حول العقار إلى مشتر محتمل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز زهير العلمي التعليمي يستقبل وفداً من مديرية التربية والتعليم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟