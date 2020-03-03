مدرسة ممدوح صيدم بالوسطى تشارك في مشروع أغنية السلام العالمي

غزة-الرأي

شاركت مدرسة ممدوح صيدم الثانوية للبنات بمديرية التربية والتعليم بالوسطى في مشروع أغنية السلام العالمي برعاية المتحف العالمي والذي يرعاه البروفيسور يوشيرو مياتا من جامعة تشوكيو باليابان، ومنسقة المشروع لورين ليو من بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ومديرة المدرسة فدوى أبو السبح ومنسقة مبادرة نحو مواطنة رقمية منيرة النجار وأعضاء لجنة المبادرة منى الور ورجاء أبو سالم ومشاركة طالبات نادي اللغة الانجليزية بالمدرسة.

وياتي ذلك ضمن سلسلة انجازاتها المتواصلة، وللمرة الأولى على مستوى مدارس قطاع غزة .



بدوره، رحب مدير الدائرة الإدارية بهذه المشاركة الهامة من قبل طالبات مدرسة ممدوح صيدم لنقل الصوت الفلسطيني إلى كل العالم عبر هذا المشروع الرائد، وأضاف السدودي ان السلام يتحقق من خلال عودة الحقوق لأصحابها، وأوضح السدودي بأن الشعب الفلسطيني لا يعادي أحد ويسعى للسلام العالمي وتمنى على المشاركين في المشروع الوقوف مع شعبنا حتى نيل الحرية والاستقلال ليعم السلام ارض السلام.

من ناحيتها ، اوضحت ، مديرة المدرسة فدوى أبو السبح ان المدرسة تسعى لرفع مستوى الطالبات وزيادة وعيهن وتأهيلهم ليكونوا قائدات المستقبل عبر المشاركة في برامج وأعمال نوعية في الداخل والخارج وحتى تكون المدرسة سباقة في هذه المجالات، وأضافت ان الهدف من مشروع أغنية السلام العالمي لدينا هو تبادل رسائل السلام في جميع أنحاء العالم، حيث يكتب المعلمون والطلاب كلمات عن السلام بلغتهم الأم ويغنوها مع الألحان بناءً على أغنية سلام من مجموعة موسيقية عالمية مشهورة.

من جانبها قالت منسقة مبادرة نحو مواطنة رقمية :" ان هذه المشاركة هي الأولى من نوعها على مستوى مدارس قطاع غزة، وتأتي ضمن مشروع أغنية السلام العالمي وهو تعاون فاعل بين المعلمين والطلاب من جميع أنحاء العالم، برعاية المتحف العالمي"

وأضافت بأن المتحف العالمي الذي ينسقه البروفيسور يوشيرو مياتا من اليابان بمثابة شبكة عالمية من الأشخاص الذين يتعاونون لإنشاء أعمال فنية تربط بين العديد من الثقافات.

وأضافت النجار ان هذه الأغاني مضمنة في خرائط Google الفريدة لإنشاء جوقة عالمية تم برمجتها لتعرض الشركاء الذين يغنون في مقاطع فيديو YouTube ، يمكنك من خلال الخرائط اختيار مجموعات مختلفة من الشركاء للغناء معًا والاستماع إلى مجموعة عالمية من السلام.