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الدفاع المدني في الوسطى يُنفذ 84 مهمة خلال فبراير

03 آذار / مارس 2020 09:12

الدفاع المدني في الوسطى يُنفذ 84 مهمة خلال فبراير
الدفاع المدني في الوسطى يُنفذ 84 مهمة خلال فبراير

الوسطى- الرأي

نفذت طواقم الدفاع المدني في المحافظة الوسطى 84 مهمة، تنوعت بين إنقاذ وإطفاء وإسعاف وتدريب خلال شهر فبراير الماضي.

وأفادت إحصائية صادرة عن الدفاع المدني في الوسطى أنَّ دائرة الإطفاء تمكنت من إخماد 43 حريقاً نشب في المحافظة.

وبيَّنت الإحصائية أنَّ طواقمها قامت بإسعاف 23 مواطن، بالإضافة لإنقاذ 9 مواطنين في المحافظة.

وفي مجال التدريب، نظمت دائرة التدريب في الدفاع المدني 9 دورات تدريبية للعاملين في الدفاع المدني في المحافظة وللمساجد والمدارس استفاد منها 170 طالب كان منها دورات الإطفاء والإنقاذ ومبادئ الإسعاف.

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