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وفد من تحفيظ الشمال يزور رئيس قسم التحفيظ سابقًا الشيخ عبد الحليم حمودة

03 آذار / مارس 2020 09:24

وفد من تحفيظ الشمال يزور رئيس قسم التحفيظ سابقًا الشيخ عبد الحليم حمودة
وفد من تحفيظ الشمال يزور رئيس قسم التحفيظ سابقًا الشيخ عبد الحليم حمودة

غزة- الرأي

زار وفد من قسم التحفيظ بمديرية أوقاف الشمال الشيخ عبد الحليم حمودة رئيس قسم التحفيظ سابقا في منزله، للاطمئنان على صحته وزيادة أواصر المحبة والأخوة والاستفادة من خبراته السابقة.

وتأتي هذه زيارة من باب الاطمئنان على الشيخ ابو حمودة و زيادة اواصر المحبة و الاخوة ، حيث كان على رأس الوفد رئيس قسم التحفيظ الشيخ إبراهيم عصفورة وعدد من مرشدي القسم.

واستعرض الشيخ ابراهيم عصفورة خلال الزيارة عن انجازات رئيس القسم السابق والنقلة النوعية التي قام بها في القسم ، داعيًا موظفي القسم للاقتداء به والالتزام بنصائحه لتحقيق النجاح المطلوب وتطوير الأداء.

من جهته وجه حمودة جملة من النصائح و الإرشادات للمرشدين و حثهم على الجد والاجتهاد للارتقاء بالقسم وبذل كافة الطاقات و الخبرات للاستفادة منها في الاهتمام بحفظ و مراجعة القرآن الكريم.

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