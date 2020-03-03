اعتصام لنقابة الأطباء بالضفة وتعليق العمل ببعض المرافق

رام الله - الرأي

دعت نقابة الأطباء في الضفة الغربية المحتلة، جميع أعضاء النقابة في القطاع الحكومي والخاص والأهلي للزحف إلى مقر النقابة في رام الله-البيرة (مجمع النقابات) للمشاركة في الاعتصام الذي ستنظمه ظهر اليوم الثلاثاء.

وطلبت النقابة في بيان لها، الأطباء المشاركين في الاعتصام لارتداء المريول الأبيض وجلب شهاداتهم الجامعية معهم لحماية كرامة الطبيب وصونها.

وأكدت أن الأطباء متجذرون على هذه الأرض منذ الأزل، ولم ولن يقصروا في اداء واجبهم في جميع مراحل تاريخ شعبنا ونضاله لنيل حقوقه العادلة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقالت النقابة إن العمل في القطاع الصحي سيكون بشكل جزئي، بحيث تعمل المستشفيات الحكومية والخاص والأهلي، بالمناوبين فقط ويتوجهون لأماكن العمل.

ودعت المناوبين في دائرة الرعاية الصحية الأولية ومبنى وزارة الصحة في رام الله ونابلس، لعدم التوجه لأماكن العمل والتوجه لمقر النقابة في رام الله-البيرة للمشاركة في الاعتصام.

كذلك دعت النقابة لإغلاق العيادات الخاصة حتى الساعة الثالثة عصرا مع التوجه لمقر النقابة، مع استثناء الحالات الطارئة والخطيرة والولادة ومرضى الدم والأورام والكلى ودائرة التحويلات والطب الوقائي والحالات المشتبه إصابتها بمرض "كورونا".

كذلك قالت إن جميع الأطباء سيبقون في حالة استعداد تام وعلى مدار الساعة للتعامل مع حالات الاشتباه بفيروس "كورونا".

ودعا مجلس النقابة لاجتماع هيئة عامة في العشرين من الشهر الجاري، لأخذ قرارات حاسمة ومصيرية تخص العمل الطبي في فلسطين وكرامة الأطباء.

وكان رئيس السلطة محمود عباس، وصف إضراب الأطباء في الضفة الغربية المحتلة بـ"الحقير"، واستنكر إعلانهم الإضراب في هذا الوقت، ومطالبتهم الحكومة بصرف راتب لهم 200% ، في وقت لا تستطيع توفير 60%.

ويوم الأربعاء الماضي، أصدرت محكمة العدل العليا برام الله قرارا يقضي بوقف إضراب الأطباء في المراكز والمستشفيات الحكومية الذي قررته النقابة.

وقالت المحكمة إن الإضراب مخالفا للقانون باعتباره من الفئات المستثناة من الحق في الإضراب.