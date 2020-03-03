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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2431 ) الثلاثاء 3/3/2020
أخبار فلسطينية
إسماعيل هنية يلتقي لافروف في موسكو
الخارجية الفلسطينية: «الصفقة» ضاعفت إرهاب المستوطنين
فلسطين تتمسك بحل الدولتين وتجـــدد رفضهـــا لصفقــة القـــرن
القيادي شهاب: شعبنا دفع أثمانا باهظة من الإرهاب الصهيوني ولن نعول إلا على صمودنا
الرئيس التونسي ورئيس الوزراء الفلسطيني يؤكدان استعدادهما لتعزيز مستوى التعاون
هنية يكشف موقف قطر من طلب زيادة المنحة القطرية 100 دولار
حماس: وفد برئاسة هنية يزور جنوب إفريقيا في أبريل
أخبار إسرائيلية
الرئيس الإسرائيلي: أخجل من قذارة الانتخابات
انتخابات «إسرائيلية» جديدة تحدد مستقبل نتنياهو
استطلاعات أولية.. نتانياهو يتقدم على غانتس في الانتخابات
الانتخابات الإسرائيلية.. نتنياهو يتحدث عن ننصر هائل بعد إعلان نتائج استطلاعات الخروج
الصحة الإسرائيلية تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا
نتنياهو يحتفل بفوزه غير المتوقع في الانتخابات الإسرائيلية
ارتفاع نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية في إسرائيل
استطلاعات: الليكود يفوز بأكبر عدد من المقاعد بالانتخابات البرلمانية الإسرائيلية
نتنياهو يبدأ اتصالاته مع كتلة اليمين لتشكيل الحكومة الإسرائيلية
ليبرمان يجدد شروطه للانضمام للحكومة
نتنياهو يتعهد خلال "خطاب النصر" بفرض السيادة على الأغوار والضفة
الثالثة نابتة" .. هكذا وجهت نتائج الانتخابات ضربة لمعسكر الوسط
أول محجبة بطريقها للكنيست الإسرائيلي
اخبار دولية
البرلمان العربي يُطالب البرازيل بالالتزام بقرارت المجتمع الدولي تجاه فلسطين
منظمة دولية: تصريحات عباس حول إضراب الأطباء تحريضٌ علني على الكراهية
معهد أمريكي: لا خطة فلسطينية فعلية لمواجهة "صفقة القرن"
أخبار عربية
العاهل الأردني يؤكد مركزية القضية الفلسطينية
الكويت تجدد موقفها والتزامها الدائم بدعم القضية الفلسطينية
استهداف سيارة مدنية بصاروخ «إسرائيلي» في الجولان
السعودية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس «كورونا»
الأردن يسجل أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن قدم من إيطاليا
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الاحتلال ينفذ 84 انتهاكا ضد الصحافيين والمحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل
عشرات الإصابات في تصدٍ لاقتحام جديد لـ “جبل العرمة” والاحتلال ينفذ اعتقالات ويخرب…
عريقات معلقا على تقدم اليمين الإسرائيلي: “لقد فاز الاستيطان والفصل العنصري”- (تغريدة)
وزارة الأوقاف ترصد اقتحام «الأقصى» 20 مرة ومنع أذان «الإبراهيمي» 49 وقتا مشاريع…
بعد انتخابات الكنيست الـ 23: المعركة على الحكم في إسرائيل تحتدم وتوقعات بفوز…
الصحة” الفلسطينية تؤكد خلو البلاد من الإصابات بكورونا
إصابة 63 فلسطينيا خلال مواجهات مع جيش الاحتلال شمالي الضفة
الشرق الاوسط
مستوطنون يقتحمون الأقصى... ومواجهات واعتقالات في مناطق في الضفة
السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة يهاجم ساندرز
الخليج الإماراتية
الخارجية الفلسطينية: «الصفقة» ضاعفت إرهاب المستوطنين
الأهرام المصرية
نتانياهو يتقدم في الانتخابات الإسرائيلية.. ويؤكد: "انتصار على كل الصعاب"
الصحة الإسرائيلية تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا
الشروق المصرية
عريقات: الاستيطان والضم فازا في انتخابات إسرائيل
ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في اسرائيل إلى 12
الغد الأردنية
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال
الشرق القطرية
إصابة فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال خلال اقتحام مستوطنين لـ "جبل العرمة" جنوب نابلس
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يواصل تجريف أراضي جنوب نابلس
الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين شمال القدس
يوم علمي بغزة يتناول التدخلات الإنسانية في كوارث الحروب
إصابات بمواجهات مع الاحتلال في بلدة يعبد
الاحتلال اعتقل 352 فلسطينيًّا في فبراير الماضي
مهجة القدس: الأسير جبارين يدخل عامه الـ(29) في سجون الاحتلال
إصابة طلبة بـ"العربية الأمريكية" بالاختناق
القدس المحلية
إصابة 9 فلسطينيين بحادث سير قرب العفولة
الملك بيبي" يدخل تاريخ "إسرائيل" من أوسع أبوابه
غانتس: نشعر بخيبة الأمل لكن سنستمر موحدون
فصائل فلسطينية: انتخابات الاحتلال لن تكسبه أي شرعية على أرض
بينس يفتخر بشرعنة الاستيطان ويتعهد بعدم اقتلاع اي مستوطن من
(BDS حثثنا بلدية رام الله على عضوية "آرلم" لطرد بلدية "موديعين"
الدفاع المدني ينفذ تدريبات انقاذ عملية في الخليل
الموافقة على بعض مطالب لجنة أولياء أمور مدارس سلوان
هنية: عرضنا على روسيا عدة خيارات لنقلها للسلطة لتحقيق المصالحة
الحياة الجديدة
الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من العيسوية
اشتية يلتقي الرئيس التونسي ويبحث معه تشبيك المصالح بين البلدين
الأيام
"القائمة المشتركة" تحتفل بالإنجاز
»مقتل شخص طعناً على يد شقيقه في رفح
»مواطنو بيتا يتصدون للمستوطنين في جبل العرمة ووقوع عشرات الإصابات
وكالة صفا
توغل محدود برفح واستهداف المزارعين والصيادين في خانيونس وبيت لاهيا
حماس: لا نعول على نتائج الانتخابات الإسرائيلية
"الجهاد": نتائج الانتخابات الإسرائيلية لن تغير من الواقع شيئاً
نقابة الأطباء بالضفة: كرامتنا مقدسة ولا يجوز المساس بها
تكريم 13طفلاً حفظوا القرآن بخان يونس
أخصائيو الأطفال بمستشفى رام الله يقدمون استقالتهم
الاحتلال يعتقل والد أسيرين مقدسيين بعد إصابته وزوجته
رام الله: حوار شبابي حكومي حول أولويات أجندة السياسات الوطنية
الخضري يدعو المانحين والدول العربية لدعم "أونروا"
حماس: أجهزة السلطة تعتقل وتستدعي مواطنين بالضفة
وكالة الرأي الفلسطينية
توغل محدود لجرافات الاحتلال شرق رفح
مؤشرات على فوز معسكر نتنياهو بالانتخابات دون أغلبية حاسمة
زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين ببحر بيت لاهيا
محدث الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بالضفة والقدس
الاحتلال يواصل أعمال التجريف جنوب نابلس
نقابة أطباء غزة ترفض تصريحات أبومازن وتدعو للتوحد
الخليل تتصدر قائمة المحافظات في حالات الاعتقال
الدفاع المدني يُنقذ أحد الأهالي عقب انهيار بئر بخان يونس
فلسطين اليوم
خبيران في الشأن الإسرائيلي: لا انتخابات إسرائيلية رابعة و"ازرق ابيض" سيتصدع
العيسوية : الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين
الصحة توضح نتائج 12 عينة تم فحصها للاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا
هيئة الاسرى :40 اسيرة في سجن الدامون مراقبات بالكاميرات
سما نيوز
12 عائلة بدوية في عناتا وفصايل تنتزع قراراً بعدم ترحيلها
مواجهات مع شرطة الاحتلال في العيسوية
نشر بعض تفاصيل عملية عسكرية إسرائيلية لنزع سلاح حماس في غزة
محدث : معسكر نتنياهو 59 مقعدا والمشتركة 15
نتنياهو يتعهد خلال "خطاب النصر" بفرض السيادة على الأغوار والضفة
اول تعليق رسمي فلسطيني على فوز نتنياهو بانتخابات الكنيست: فاز الاستيطان والضم والابرثايد
نتائج الانتخابات الاسرائيلية :معسكر نتنياهو 60 مقعدا واليسار 54 مقعدا والمشتركة 14
رام الله: حوار شبابي حكومي حول أولويات أجندة السياسات الوطنية
عرب 48
ردود فلسطينيّة: تقدّم اليمين هو فوز للاستيطان والضم والأبرتهايد
حماس" تعرض 4 خيارات على روسيا لتحقيق المصالحة الفلسطينية
الحركة الأسيرة ترغم إدارة سجون بالسماح بتواجد ممثل الأطفال
وكالة وفا
الاحتلال يقتحم عدة منازل وينصب حواجز عسكرية في الخلي..
قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من طولكرم
الاحتلال يعتقل فتيين من مخيم عين السلطان
جرافات الاحتلال تواصل أعمال التجريف في أراضي قصرة وج..
حدث في مثل هذا اليوم
- 3 آذار (مارس)
- 2003م في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي حيث اجتاحت عشرات الدبابات والآليات مدعومة بمروحيات الأباتشي مخيم البريج شرق مدينة غزة وأسفر عنها استشهاد 8 بينهم امرأة حامل.
- 2002م عملية بطولية على حاجز كيسوفيم ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين على حاجز "كيسوفيم" قرب خان يونس في عملية مشتركة لسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى.
- 2002م عملية استشهادية في مدينة القدس في حي بيت إسرائيل وأسفرت هذه العملية عن مقتل 9 من الصهاينة وإصابة العشرات بجروح مختلفة وقد تبنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس العملية.
- 1996م تنفيذ عملية استشهادية في حافلة ركاب إسرائيلية في مدينة القدس قام بها رائد عبد الكريم الشرنوبي" التابع لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس وقد أدت العملية إلى مقتل 19 إسرائيلياً وإصابة العشرات بجروح مختلفة.
- 1948م عصابة شتيرن الإرهابية الصهيونية تدمر مبنى في حيفا بسيارة مفخخة، فتقتل أحد عشر وتجرح سبعة وعشرين من المدنيين الفلسطينيين.
- 1938م اندلاع معركة اليامون، حدثت بين الثوار الفلسطينيين بقيادة الشيخ القسامي عطية أحمد عوض قائد منطقة نابلس- جنين وبين الجيش البريطاني بقيادة البريغادير إيفتس وأسفرت عن مقتل 70 وجرح العشرات وإصابة 5 طائرات حربية بينما كانت خسارة الثوار 39 شهيداً بينهم القائد القسامي عطية أحمد عوض.