أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:
صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.47 شيكل.
صرف اليورو الأوروبي مقابل: 3.86 شيكل.
صرف الدينار الاردني مقابل: 4.88 شيكل.
صرف الجنية المصري مقابل: 0.22 شيكل.
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03 آذار / مارس 2020 09:41
غزة - الرأي
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:
صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.47 شيكل.
صرف اليورو الأوروبي مقابل: 3.86 شيكل.
صرف الدينار الاردني مقابل: 4.88 شيكل.
صرف الجنية المصري مقابل: 0.22 شيكل.
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