أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

غزة - الرأي

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:

صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.47 شيكل.

صرف اليورو الأوروبي مقابل: 3.86 شيكل.

صرف الدينار الاردني مقابل: 4.88 شيكل.

صرف الجنية المصري مقابل: 0.22 شيكل.