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تحرير تمساح أمريكي قضى 25 عاماً في قبو منزل

03 آذار / مارس 2020 09:42

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بعد مرور 25 عاما من الاحتجاز .. تنفس تمساح أمريكي الحرية بعد ان حبسه شخص في قبو منزله كل هذه المدة.

وفي التفاصيل، أنقذت شرطة بلدة ماديسون بالتعاون مع وزارة الزراعة الأمريكية ، تمساح ظل في قبو خاص لمدة 25 عامًا في مدينة جروفبورت بولاية أوهايو، وهو ما دفع السلطات المحلية إلى احتجاز الرجل واتهامه باحتجاز تمساح بشكل غير قانوني.

وتم نقل الحيوان إلى منشأة حيوانية مملوكة لوزارة الزراعة حيث تم فحصه من قبل الأطباء البيطريين وسيتم نقله إلى ملجأ التماسيح في ميرتل بيتش ، ساوث كارولينا ، وهو موطن أكثر ملاءمة للتمساح الأمريكي.

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