المستشفى الجزائري يُنظّم حـملة للتـبرع بالدم

غزة-الرأي

نظّم المستشفى الجزائري، بالتعاون مع بنك الدم بالمستشفى الأوروبي، بمحافظة خانيونس، حملة للتبرع بالدم.

بدوره، أشاد مدير عام المستشفى العقيد وائل شقفة بجهود طاقم الحملة التي أشرفت على عملية سحب الدم، مُثمناً مشاركة المواطنين في بلدة عبسان الكبيرة في هذه الحملة، كما أكد أن إدارة المستشفي تضع كل إمكاناتها لإنجاح مثل هذه الحملات وخدمة المواطنين.

وفي ذات السياق، أعربت مديرة المختبر في المستشفى الجزائري الرائد أسماء أبو ريدة عن سعادتها للمشاركة الواسعة في هذه الحملة، مؤكدةً أن الحملة لاقت استجابة لافتة من قبل الشباب.

من جهتهم ،عبر المتبرعون بالدم عن تقديرهم لهذه المبادرة، وسعادتهم بالمشاركة في الحملة لما لها من أثر كبير في التخفيف من معاناة المرضي إضافة الى تعزيز الجانب الصحي للمتبرع نفسه حسب معايير التبرع المعروفة.