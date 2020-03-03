وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يجتمع بمدراء المدارس لمناقشة قضايا إدارية وتربوية وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة القانونية في التشريعي تبحث عدة ملفات في اجتماعها الدوري وكالة الرأي الفلسطينية التثقيف الصحي ينفذ عدة برامج توعوية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خانيونس يستقبل وفداً من شرطة الحراسات وأمن المؤسسات وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تحضر لفعاليات يوم الأسير الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تختتم فعاليات البطولة المركزية لكرة الطائرة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يعقد لقاءاً تقييمياً لمعلمي التربية الرياضية المتميزين وكالة الرأي الفلسطينية طوابير أركان للإصلاح والتأهيل بالشمال والوسطى وكالة الرأي الفلسطينية إصلاح وتأهيل النساء بغزة ينظم يومًا توعويًا للنزيلات وكالة الرأي الفلسطينية معهد التنمية البشرية يفتتح دورتين تدريبيتين لقيادة شرطة رفح والشمال
أخبار » الأخبار الحكومية

المستشفى الجزائري يُنظّم حـملة للتـبرع بالدم

03 آذار / مارس 2020 09:48

1
1

غزة-الرأي

نظّم المستشفى الجزائري، بالتعاون مع بنك الدم بالمستشفى الأوروبي، بمحافظة خانيونس، حملة للتبرع بالدم.

بدوره، أشاد  مدير عام المستشفى العقيد وائل  شقفة بجهود طاقم الحملة التي أشرفت على عملية سحب الدم، مُثمناً مشاركة المواطنين في بلدة عبسان الكبيرة في هذه الحملة، كما أكد أن إدارة المستشفي تضع كل إمكاناتها لإنجاح مثل هذه الحملات وخدمة المواطنين.

وفي ذات السياق،  أعربت مديرة المختبر في المستشفى الجزائري الرائد أسماء أبو ريدة عن سعادتها للمشاركة الواسعة في هذه الحملة، مؤكدةً أن الحملة لاقت استجابة لافتة من قبل الشباب.

من جهتهم ،عبر المتبرعون بالدم عن تقديرهم لهذه المبادرة، وسعادتهم بالمشاركة في الحملة لما لها من أثر كبير في التخفيف من معاناة المرضي إضافة الى تعزيز الجانب الصحي للمتبرع نفسه حسب معايير التبرع المعروفة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز زهير العلمي التعليمي يستقبل وفداً من مديرية التربية والتعليم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟