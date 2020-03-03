التوجيه السياسي ينظم سلسلة لقاءات توعوية للطلبة والأجهزة الأمنية

غزة-الرأي

افتتحت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة غزة دورة في مجال "الأمن التقني" لـ 30 طالبة جامعية من شرقي غزة، بواقع 12 ساعة تدريبية.

واشتملت الدورة على مواضيع "الأمن التقني- أمن مواقع التواصل الاجتماعي- الأمن الفكري- أمن المعلومات".

كما أطلقت الهيئة بمحافظة غزة حملة التوعية الأمنية في مدارس غرب غزة شملت "دار الأرقم وزهرة المدائن ومدرسة الهدى وشهداء الشاطئ ومدرسة حمامة" حيث ألقت 18 محاضرة لـ 900 طالبة تحت عنوان "نحو وعي أمني".

وتحدثت كل من أ. راوية مشتهى وأ. منى سمور وأ. فدوى عطا لله عن الأمن الشخصي والاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي.

من جانب أخر، ألقت الهيئة بمحافظة غزة سلسلة دروس تربوية في مصليات الأجهزة الأمنية بغزة، تحدث خلالها كل من ضباط الهيئة مقدم سامي الجدبة ونقيب أحمد الحسنات ونقيب أحمد أبو شنب.

وفي سياق أخر، نظمت الهيئة بمحافظة خان يونس محاضرة حول " الأمن التقني" للعاملين بمجمع ناصر الطبي تحدث خلالها أ. محمود اليازوري المتخصص في الشؤون الأمنية.

ونظمت الهيئة في محافظة خانيونس محاضرة لأفراد وضباط الشرطة النسائية "، تحدثت خلالها، ملازم أول يسرى الأسطل عن دور المرأة في المجتمع المسلم ودورها في إنشاء جيل واعي.

ونفذت الهيئة أيضًا سلسلة لقاءات للنخب الطلابية بمدرسة " عيلبون" الثانوية للبنات تحدث خلال اللقاءات الرائد أحمد أبو دان عن " أهمية الإيجابية وتأثيرها على الفرد"

من جهة أخرى، نظمت الهيئة في محافظة الوسطى ملتقى تربوي لطالبات مدرسة ممدوح صيدم الثانوية.