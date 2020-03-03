غزة - الرأي

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عن بدء صرف مساعدات ذوي شهداء وجرحى مسيرات العودة غدًا الأربعاء عبر فروع بنك البريد.

وقالت الوزارة، إنه بالإمكان الاستعلام عن أسماء المستفيدين عبر الرابط التالي: http://query.mosa.gov.ps/injured/