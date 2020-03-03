أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عن بدء صرف مساعدات ذوي شهداء وجرحى مسيرات العودة غدًا الأربعاء عبر فروع بنك البريد.
وقالت الوزارة، إنه بالإمكان الاستعلام عن أسماء المستفيدين عبر الرابط التالي: http://query.mosa.gov.ps/injured/
عاجل |
03 آذار / مارس 2020 09:54
غزة - الرأي
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عن بدء صرف مساعدات ذوي شهداء وجرحى مسيرات العودة غدًا الأربعاء عبر فروع بنك البريد.
وقالت الوزارة، إنه بالإمكان الاستعلام عن أسماء المستفيدين عبر الرابط التالي: http://query.mosa.gov.ps/injured/
13:42سلطة الأراضي وبلدية رفح يبحثان سبل معالجة التعديات على الأراضي الحكومية
13:39الفرا يكرّم المرشدين التربويين ومعلمي التربية الخاصة
13:34بيطرة شمال غزة تتابع الاغنام الواردة من الخارج
13:27"الإقامات وشؤون الأجانب" تُصدر أكثر من 700 وثيقة خلال فبراير
13:22تعليم الشمال يجتمع بمدراء المدارس لمناقشة قضايا إدارية وتربوية