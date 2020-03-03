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القوى البشرية بالصحة تفتتح دورة في الرخصة الدولية لقيادة الحاسوبICDL

03 آذار / مارس 2020 09:57

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غزة-الرأي

افتتحت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بوزارة الصحة دورة تدريبية في الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب "ICDL" بالتعاون مع نقابة المهن الطبية الفنية والتي استهدفت مختلف الفئات الوظيفية بالنقابة وذلك في مختير الحاسوب بالادارة.

بدوره، بين المحاضر خبير التدريب أ.ثائر السوسي االهدف من الدورة في رفع كفاءة المتدربين في العلوم الأساسية للحاسوب و مكوناته والأنظمة المشغلة له وبرامجه المختلفة إضافة إلى التعرف على مواقع التواصل الاجتماعي والاستفادة منها.

وأضاف أ. السوسي أنه سيتم تنفيذ الدورة بواقع 36 ساعة تدريبية موزعة على 12 محاضرة، حيث تم اجراء اختبار تقييمي ينسجم مع طبيعة الدورة ومكوناتها حيث تم تقسيم المتقدمين للامتحان إلى مستويين، الفئة الأولى للمبتدئين في التعامل مع الحاسوب، الفئة الثانية لذوي الخبرات في التعامل الجيد مع الحاسوب.

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