القراءة مقاومة.. إنعاش لقضية فلسطين المغيبة

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم

لا يقاوم الشعب الفلسطيني بسلاحه وصموده وصبره فقط كيان الاحتلال، بل تعدى ذلك الى مقارعة الاحتلال يوميا من خلال الاستزادة وتنمية قدراته الثقافية وتطوير ذاته بشتى الطرق، الى جانب توسيع مداركه في مواجهة عدو يسعى بكل ما أوتي من قوة لتغييب القضية الفلسطينية.

ويسعى كثير من الشباب الفلسطيني والفتية الى تنمية ثقافتهم من خلال المشاركة في العديد من المبادرات والمسابقات، التي تبرز مدى رغبتهم في التميز، وتحقيق أهدافهم من خلال مقاومة ثقافية تبني مستقبل أفضل لهم ولوطنهم، في مواجهة احتلال غاشم.

"القراءة مقاومة" مسابقة أطلقتها وزارة الثقافة بغزة، بهدف تعزيز ثقافة القراءة والمطالعة لدى الأجيال الشابة، وإكسابهم مهارات التلخيص والصياغة اللُغوية وسلامة اللُغة

تعزيز ثقافة القراءة

مدير عام المكتبات د. محمد الشريف قال في حديث لـ"الرأي": "إن المسابقة تهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة والمطالعة لدى فئة الشباب، وتشجيعهم وتحفيزهم على القراءة والالتفاف حول الكتاب ومواكبة القضايا الفلسطينية المعاصرة".

وتهدف المسابقة أيضا إلى تعزيز ثقافة القراءة في المجتمع الفلسطيني، وتفعيل دورها البارز في تنمية المجتمع، ورفْع كفاءة الشباب في استخدام مهارات القراءة، مثل: استخدام الفهارس والمراجع، وتفسير الصور، والخرائط والرسوم واللَّوحات، وتنظيم المادة المقْروءة بما في ذلك التلخيص والتصنيف للعناوين الرئيسة والفرعية، وتنمية مراتب الفَهم المختلفة.

وحول طبيعة الفكرة، أضاف الشريف:" إن فكرة المسابقة جاءت انطلاقًا من رؤية الوزارة وسعيها لإعداد جيلٍ مبدعٍ ومثقفٍ قادرٍ على فهم الواقع، وإدراك متطلباته عبر برامجٍ ثقافيةٍ وتوعويةٍ هادفةٍ ومتكاملةٍ".

وفيما يتعلق بشروط المسابقة، أشار الشريف إلى أنَّه يجب أن يكون عمر المتقدم ما بين 19-35 عامًا، وضرورة مراعاة شروط التَّلخيص والشروط الفنية المتعقلة بالكتابة والهوامش.

ثلاثة محاور

وتتم المشاركة في المسابقة من خلال استهداف ثلاثة كتب تغطي ثلاثة محاور رئيسيَّة، على أن يتم تلخيصها بما لا يزيد عن 20% من حجم الكتاب الواحد، وتسليم نسخةٍ الكترونيَّةٍ وأخرى ورقية عن المادة الملخصة.

ووفق ما ذكره فإن الكتب التي تم تحديدها هي في المحاور الثلاثة، أولًها المحور الديني وكتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار، ثانيًا المحور التاريخي وكتاب القضية الفلسطينية لمحسن صالح، وثالثًا محور التنمية البشرية وكتاب طريق النجاح لإبراهيم الفقي.

ويمكن تحميل تلك الكتب إلكترونيًا، وذلك من خلال زيارة صفحة وزارة الثقافة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

جدير بالذكر أنَّ وزارة الثقافة اختتمت مؤخرًا معرض "غزة هاشم" للكتاب، بمشاركة عدد من دور النَّشر المحليَّة والمؤسسات والمراكز الثَّقافيَّة، حيث حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وذلك بعد انقطاع سنوات طويلة بسبب ظروف الحصار على غزة.