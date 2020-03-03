التنمية البشرية بالصحة تفتتح دورة تنشيطية في علم الهرمونات

غزة-الرأي

افتتحت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية الدورة التنشيطية الثانية في علم الهرمونات ، بحضور مدير المختبر د. صوفيا زعرب، ا. ايمان طافش منسقة التدريب في تنمية القوى البشرية ا. اسماعيل راضي منسق التدريب بمجمع ناصر ، والمدرب ا. سامي الديراوي وذلك بمجمع ناصر الطبي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحقيبة التدريبية تعقد للمرة الثانية وتشمل العديد من المواضيع الهامةفي مجال الهرمونات حيث قدم أ.سامي الديراوي أخصائي التحاليل الطبية بمجمع الشفاء الطبي عرضا تقديميا تضمن مقدمة عن علم الهرمونات ومكوناتها وأنواع الغدد .

وتستمر الدورة 20 ساعة تدريبية بواقع 12 لقاء تدريبي حيث استهدفت 19 من أخصائيي التحاليل الطبية في مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بوزارة الصحة.