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بدعم من مؤسسة MAP-UK

التنمية البشرية تختتم اليوم الثاني من برنامج مهارات الجراحة الأساسية BSS

03 آذار / مارس 2020 10:03

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غزة-الرأي

اختتمت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية اليوم الثاني من دورة مهارات الجراحة الأساسية والتي استهدفت الأطباء الملتحقين ببرنامج البورد الفلسطيني.
بدوره، عبّر أ. سامي جبر منسق برامج مهارات الجراحة الأساسية وجراحة المناظير عن فخره باعتماد القوى البشرية كمركز تدريبي معتمد من الكلية الملكية للجراحين في بريطانيا ، حيث انه قد تم عقد هذه الدورة للمرة الأولى بعد الحصول على الاعتماد ، موضحا أن البرنامج يتم تنفيذه وفقا لمعايير الكلية الملكية.
وأفاد انه تم ابتكار أدوات بسيطة لتطبيق الجانب العملي وبأقل التكاليف بشكل يضاهي الأدوات غالية الثمن والنتيجة واحدة.
وأضاف أ.جبر أن هذه البرامج النوعية ستصبح متطلب ضمن برنامج البورد الفلسطيني وسيتم جدولة الدورات الجديدة خلال العام الحالي، وأشار أن البرنامج تخلله محاضرات نظرية وأخرى عملية حيث تم تطبيق الجانب العملي على أنسجة حيوانات تحاكي الواقع البشري.
وأكد  ا. جبر ان القوى البشرية تبدي استعدادها لاستقبال من يرغب في التدريب في مختبر جراحة المناظير لزيادة مهاراتهم في المجال، مثمنا دور طاقم المدربين المحليين وجهود المنسقين والمساعدين في تنمية القوى البشرية ووجه شكره لمؤسسة MAP-UK على رعايته ودعمهم البرنامج ممثلة بمديرة المؤسسة أ.فكر شلتوت ، ومنسقة البرنامج ا. رشا المغني
من جهته ،  أشاد د.ناصر رضوان مدير البرنامج بالمستوى الرائع الذي اظهره المتدربون في الدورة واكد على انه سيتم متابعة المتدربين والاشراف عليهم في ميدان عملهم لقياس الاثر الايجابي للتدريب لافتا الى ان هذه الدورة هي تمهيد الطريق للطبيب لبتم صقل مهاراته في مجال الجراحة داعيا المتدربين الى الاستفادة القصوى وتطبيق ماتعلموه على الواقع ، مقدما شكره لكل من ساهم في انجاح البرنامج .
وفي نهاية البرنامج تم توزيع الشهادات على المتدربين الذي اجتازوا امتحان الدورة بنجاح .

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