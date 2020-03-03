وكالة الرأي الفلسطينية "الإقامات وشؤون الأجانب" تُصدر أكثر من 700 وثيقة خلال فبراير وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يجتمع بمدراء المدارس لمناقشة قضايا إدارية وتربوية وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة القانونية في التشريعي تبحث عدة ملفات في اجتماعها الدوري وكالة الرأي الفلسطينية التثقيف الصحي ينفذ عدة برامج توعوية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خانيونس يستقبل وفداً من شرطة الحراسات وأمن المؤسسات وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تحضر لفعاليات يوم الأسير الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تختتم فعاليات البطولة المركزية لكرة الطائرة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يعقد لقاءاً تقييمياً لمعلمي التربية الرياضية المتميزين وكالة الرأي الفلسطينية طوابير أركان للإصلاح والتأهيل بالشمال والوسطى وكالة الرأي الفلسطينية إصلاح وتأهيل النساء بغزة ينظم يومًا توعويًا للنزيلات
أخبار » الأخبار الحكومية

لمدة 5 ساعات

مستشفى شهداء الأقصى يجري عملية معقدة لثلاثيني

03 آذار / مارس 2020 10:14

1
1

غزة-الرأي

أجرى الطاقم الطبي في مستشفى شهداء الأقصى بإشراف استشاري ورئيس قسم العظام د.أيمن حرب ، و د. نسيم حميدة أخصائي العظام ، عملية معقد لكسر في مفصل كوع اليد للشاب (ي،ه) ٣١عام، حيث ادخل المريض قسم العظام في مستشفى شهداء الاقصى وهو يعاني من عدة كسور في جسده كان أشدها كسر يعتبر من الكسور المعقده في مفصل كوع اليد اليسرى ،
وأوضح د. حرب أنه ونظرا لطبيعة الحالة تم اجراء تصوير طبقي مقطعي لوضع تصور دقيق للكسر وكيفية التعامل معه وتم تجهيز ما يلزم من معدات بالتنسيق مع مشرف قسم العمليات الحكيم علاء رباح ، حيث مكث المريض خمس ساعات متواصله في قسم العمليات بوجود طاقم العمليات والتخدير للمحافظة على سلامة المريض حيث تكللت العملية بنتائج ايجابية بعد أن تم الاطمئنان على حالة المريض وتحريك اصابعه والرسغ للتأكد من عدم إصابة أي عصب خلال العملية .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز زهير العلمي التعليمي يستقبل وفداً من مديرية التربية والتعليم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟