مستشفى شهداء الأقصى يجري عملية معقدة لثلاثيني

غزة-الرأي

أجرى الطاقم الطبي في مستشفى شهداء الأقصى بإشراف استشاري ورئيس قسم العظام د.أيمن حرب ، و د. نسيم حميدة أخصائي العظام ، عملية معقد لكسر في مفصل كوع اليد للشاب (ي،ه) ٣١عام، حيث ادخل المريض قسم العظام في مستشفى شهداء الاقصى وهو يعاني من عدة كسور في جسده كان أشدها كسر يعتبر من الكسور المعقده في مفصل كوع اليد اليسرى ،

وأوضح د. حرب أنه ونظرا لطبيعة الحالة تم اجراء تصوير طبقي مقطعي لوضع تصور دقيق للكسر وكيفية التعامل معه وتم تجهيز ما يلزم من معدات بالتنسيق مع مشرف قسم العمليات الحكيم علاء رباح ، حيث مكث المريض خمس ساعات متواصله في قسم العمليات بوجود طاقم العمليات والتخدير للمحافظة على سلامة المريض حيث تكللت العملية بنتائج ايجابية بعد أن تم الاطمئنان على حالة المريض وتحريك اصابعه والرسغ للتأكد من عدم إصابة أي عصب خلال العملية .