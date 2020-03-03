وكالة الرأي الفلسطينية بيطرة شمال غزة تتابع الاغنام الواردة من الخارج وكالة الرأي الفلسطينية "الإقامات وشؤون الأجانب" تُصدر أكثر من 700 وثيقة خلال فبراير وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يجتمع بمدراء المدارس لمناقشة قضايا إدارية وتربوية وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة القانونية في التشريعي تبحث عدة ملفات في اجتماعها الدوري وكالة الرأي الفلسطينية التثقيف الصحي ينفذ عدة برامج توعوية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خانيونس يستقبل وفداً من شرطة الحراسات وأمن المؤسسات وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تحضر لفعاليات يوم الأسير الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تختتم فعاليات البطولة المركزية لكرة الطائرة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يعقد لقاءاً تقييمياً لمعلمي التربية الرياضية المتميزين وكالة الرأي الفلسطينية طوابير أركان للإصلاح والتأهيل بالشمال والوسطى
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس: أي حكومة إسرائيلية قادمة لن تغير من طبيعة الصراع

03 آذار / مارس 2020 10:19

برهوم
برهوم

غزة - الرأي

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم إن هوية أي حكومة إسرائيلية قادمة لن تغير من طبيعة الصراع مع المحتل، واعتباره كيانا احتلاليا يجب مقاومته، ولن تؤثر في المسار النضالي والكفاحي لشعبنا حتى دحر هذا الاحتلال.

وأضاف برهوم في تصريح صحفي الثلاثاء: "نحن لا نعول على أي متغيرات داخل المجتمع الإسرائيلي، فجميعهم نتاج مشروع صهيوني احتلالي يهدف إلى تثبيت أركان الكيان الصهيوني على حساب الحق الفلسطيني".

وأكد أن حركته تعول على إرادة شعبنا ومقاومته المستمرة والمتصاعدة كحق مشروع في الدفاع عن حقوق شعبنا، ومواجهة الاحتلال ومشاريعه ومخططاته كافة، والعمل على إفشال صفقة القرن وكل المخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز زهير العلمي التعليمي يستقبل وفداً من مديرية التربية والتعليم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟