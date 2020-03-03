ثابت يكرم المعلمين والطلبة المبادرين والمتميزين بمدارس الشمال

غزة-الرأي

كرّم وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت مجموعة من المعلمين والطلبة المبادرين والمتميزين بمدارس مديرية شمال غزة، وذلك ضمن رؤيته المستمرة لتشجيع التميز التعليمي.

جاء ذلك بحضور مدير تعليم شمال غزة أ. نبيل العرابيد، ومدير عام الإشراف التربوي أ. محمود مطر، ومدير عام التقنيات التربوية د. أحمد أبو ندى، وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين والطواقم التعليمية.

فعلى صعيد مدرسة عمواس الأساسية "ب" للبنات، تم تكرم المعلمة زينات كحيل معلمة مبحث التكنولوجيا وذلك ضمن مبادرتها "لمسة إبداع" والتي تنقسم إلى قسمين إنتاج وسائل تعليمية من خامات البيئة، وإنتاج ألعاب إلكترونية محوسبة.

كما كرم الطالبة زينة كحيل على موهبتها في الشعر والإلقاء وحصولها على العديد من الجوائز في المسابقات المختلفة.

وفي مدرسة عثمان بن عفان الثانوية للبنين تم تكريم الطالب كرم ريحان من الصف الحادي عشر علمي لمشاركته في مسابقة تحدي العائلة للذكاء الاصطناعي في موضوع "الاختيار الأمثل لفرع الثانوية".

وفي مدرسة شادية أبو غزالة الثانوية للبنات، كرّم وكيل الوزارة الطالبة نور رضوان من الصف العاشر والتي صممت تطبيق خاص "بعلاج مشاكل النطق".

كما كرّم الطالبتين هنادي عطا الله ومرام عليان من الصف العاشر،لتصميمهن تطبيق "فلسطيني أصلي"، كما تم تكريم الطالبة نعمة ضميدة من الصف الحادي عشر علمي؛ لمشاركتها في مسابقة تحدي العائلة للذكاء الاصطناعي في موضوع "الطفل الصحي"، والطالبة حنين صالح من الصف الثاني عشر قسم التصميم الجرافيكي لتنفيذها تصاميم "الدمى الورقية".

وفي مدرسة حفصة بنت عمر الأساسية للبنين، تم تكريم الطالب في الصف الخامس الأساسي منير الشندغلي؛ لموهبته وتميزه وحصوله على العديد من الجوائز على مستوى المديرية والوزارة، كما تم تكرم أ. علاء أبو الجديان لإنتاجه الكتاب المحسوس في مادة الرياضيات للصف الأول الأساسي، وتم تكريم أ. سامي عويضة وذلك ضمن مبادرة "ازرع أملًا .. تحصد مجدًا".

وأكد د. ثابت أن هذا التكريم يأتي في سياق العمل على تعزيز جهود المعلمين والطلبة المبادرين والمتميزين وتحفيزًا للآخرين، عاداً ذلك بمثابة مؤشر واضح لجهودهم الكبيرة في الميدان حيث يحتاجون إلى دعم ومساندة كي يستطيعوا أن يشقوا طريقهم نحو الرقي والتفوق، مؤكدًا على دور الوزارة في تشكيل شخصية الطالب وتعزيز المهارات الحياتية والأكاديمية لديه في كافة المجالات.

وشدد وكيل الوزارة على أننا نريد نشاطات وأساليب وطرق تدريسية نوعية تؤدي إلى خلق جو تعليمي ممتع ونشط داخل الحصص الصفية الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على زيادة تحصيل الطلبة وإكسابهم القيم والسلوكيات الإيجابية، وكذلك ربط علاقة وثيقة بين المدرسة والمجتمع.

بدوره، أكد أ. العرابيد على أن المدارس في شمال غزة فعّالة ومشاركة في كل المسابقات والمبادرات التي تطرحها الوزارة بما فيها العلاقة مع المجتمع المحلي وغيرها من المسابقات، مشدداً على عزم المديرية الأكيد في السعي نحو التغيير في استراتيجيات التعليم للوصول نحو تعليم نوعي يواكب التطور والرقي لخدمة الطلبة.

وثمّن أ. العرابيد اللفتة الكريمة من قبل وكيل الوزارة، وقال إنها تأتي استشعاراً منه لأهمية تحفيز الميدان لتفجير طاقاته الإبداعية المتعددة.