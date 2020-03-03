تربية الوسطى تحصد المركز الأول في بطولة كرة الطائرة المركزية

غزة-الرأي

حصد فريقا مديرية التربية و التعليم لكرة الطائرة في المرحلتين العليا و الثانوية على المركز الأول في البطولة المركزية لكرة الطائرة المركزية "بنات" بعنوان ( نعم للوحدة الوطنية .. لا لصفقة القرن ) و التي نظمتها وزارة التربية و التعليم العالي على مستوى مديريات قطاع غزة في المرحلتين الثانوية والعليا

وحضر اختتام البطولة من المديرية رئيس قسم الأنشطة الرياضية عبد الجليل غراب و مشرف النشاط الرياضي محمود الطلاع، ومشرفة التربية الرياضية بمديرية الوسطى مريم أبو جزر ومشرفة النشاط الكشفي سلوى الكرد وعدد من معلمات التربية الرياضية بمديرية الوسطى.

وهنّأ مدير التربية والتعليم هشام الحاج منتخب المديرية على تميزهن وفوزهن المستحق، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يأتي في سياق السجل الطويل للإنجازات والبطولات التي حققتها المديرية على مختلف الصعد و المستويات الرياضية والعلمية.

كما توجه الحاج بالشكر الجزيل لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، خاصاً بالذكر رئيس قسم الأنشطة التربوية و العاملين فيه و على رأسهم عبد الجليل غراب، ومشرفة التربية الرياضية مريم أبو جزر

من جانبه، قال رئيس قسم الأنشطة عبد الجليل غراب : "إن هذا الفوز المستحق لمنتخب المديرية جاء نتيجة طبيعية للجهد الكبير الذي بذلته الطالبات اللواتي يتمتعن بمهارات فنية رائعة وقدرة فائقة على اللعب بروح الفريق الواحد، بالإضافة إلى الدور المميز للمعلمات اللواتي أشرفن على تدريب وتوجيه المنتخب.

وتميزت البطولة بالمهارة والمنافسة بين الطلبة، وفازت مديرية الوسطى بالمركز الأول ضمن المرحلة الثانوية ، أما في المرحلة الأساسية العليا حصلت المديرية أيضاً على المركز الأول.