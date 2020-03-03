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لخدمة مرضى الأورام بغزة

الصحة: مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني سيعمل قريباً

03 آذار / مارس 2020 10:34

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غزة-الرأي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه سيتم العمل على تشغيل مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني خلال المرحلة المقبلة، لافته بأنها ستتخذ جملة من الإجراءات التقنية والفنية لتشغيل المستشفى لصالح تقديم خدمات طبية ونوعية لمرضى الأورام في قطاع غزة.

بدوره، قال مدير عام المستشفيات د. عبد السلام صباح ، عقب زيارة نظمها أمس الاثنين، برفقة وفد من وزارة الصحة بالمحافظات الشمالية إن هنالك توافقا على تشغيل المستشفى ليخدم سكان قطاع غزة بخدمات متخصصة ونوعية ووفقاً للحاجة.

ولفت د. صباح إلى أن المستشفى والذي يأتي بتبرع كريم من الجمهورية التركية عبر رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق " تيكا" من المتوقع العمل به عقب اعتماد موازنته التشغيلية.

ويضم مستشفى الصداقة التركي والذي تم انشاؤه على أعلى المواصفات، احدث التجهيزات الطبية، وبدأ انشاءه عام 2011، وتبلغ مساحته 34 ألفا و800 متراً مربعا.

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