تربية الوسطى تصدر دليل خدمات الجمهور تسهيلاً للمواطنين

غزة-الرأي

أعلنت مديرية التربية و التعليم بالمحافظة الوسطى عن إصدار دليلها الإلكتروني لخدمات الجمهور عبر موقعها الإلكتروني وذلك تسهيلاً لزوارها و جمهورها.

جاء ذلك خلال لقاء مدير التربية و التعليم هشام الحاج بعدد من الوجهاء و المخاتير من المجتمع المحلي، بحضور المدير الإداري و رئيس لجنة خدمة الجمهور ناصر السدودي و المدير الفني محمد حمدان و رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام أحمد دلول.

وقال الحاج: "دليل خدمات الجمهور وثيقة التزام من المديرية تجاه جمهور و زوار مديرية التعليم، وهذا الدليل الخاص بالإجراءات الإدارية التي تساعد المواطن على التواصل الفعال والنشط مع المديرية للحصول الخدمات التي يمكن أن يستفيد منها الجمهور.

و أوضح مدير التعليم بأن المعلومات التي يحتويها الدليل الذي تم رفعه على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية عبارة عن الخدمات التي يتمكن كل مواطن من الاطلاع عليها وقتما شاء.

وشدد الحاج على أن الدليل لم يكن للدعاية أو التسويق، وجاء بعد جهود حثيثة ومتواصلة ودراسة العديد من الرؤى والأفكار والمناقشة بمشاركة الجهات المعنية لخروجه على هذا الشكل، مشيراً إلى أنه أقل حق للمواطن بأن يعرف بالخدمات وإجراءاتها و المطلوب منه قبل القدوم إلى المديرية.

ويذكر أن هذا الدليل هو الأول من نوعه على مستوى المديريات الذي يوثق فيه خدمات المديرية لتسهيل وصول المعلومات مباشرة إلى المواطنين، بما يمثله من حد أدنى لمعايير الخدمة المثالية من أجل زيادة وتحسين تلك الخدمات، وتحقيقا للشفافية، علاوة على حرص المديرية على حق الجمهور في معرفة ما باستطاعته الحصول عليه من خدمات.