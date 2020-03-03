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داخلية الشمال تُنجز 8095 معاملة خلال فبراير

03 آذار / مارس 2020 10:40

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أنجزت مديرية داخلية شمال قطاع غزة "الشق المدني" أكثر من 8 آلاف معاملة للمواطنين عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة في المحافظة، خلال شهر فبراير المنصرم.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية الشمال أن المديرية أصدرت 1927 معاملة مواليد ووفيات، مشيرةً إلى أن الأحوال المدنية أنجزت 5111 معاملة هويات "بدل فاقد وأولى وبطاقات تعريف".

ولفتت إلى أن دائرة الجوازات أتمت 116 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، بينما أنجزت دائرة الإقامات والأجانب 46 معاملات خلال شهر فبراير.

وبيّن التقرير أن دائرة الشئون القانونية أتمت ما يقارب 2191 معاملة، فيما أنجزت دائرة الشئون العامة بالمديرية 213 معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وشهادات حسن سير وسلوك للمواطنين.

وذكر أن دائرة الشئون الإدارية والمالية أنهت 418 معاملة، في حين تم أرشفة أكثر من 3 آلاف معاملة من خلال مشروع الأرشفة الإلكترونية خلال فبراير الماضي.

يشار إلى أن مديرية داخلية الشمال تُقدم خدماتها لأكثر من 328 آلف من سكان منطقة شمال قطاع غزة وتتميز بسرعة إنجازها للمعاملات.

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