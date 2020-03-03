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الدفاع المدني برفح يُنظم محاضرات توعوية لـ600 طالبة

03 آذار / مارس 2020 10:47

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غزة-الرأي

نظمت المديرية العامة للدفاع المدني في محافظة رفح، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم دوره تدريبية ومحاضرات توعوية في علوم الدفاع المدني والسلامة المنزلية والإخلاء الآمن لطالبات مدرسة رابعة العدوية الأساسية بنات، حيث تلقت أكثر من 600 طالبة و40 معلمة التدريبات النظرية والعملية .
وذكر النقيب محمد الحج يوسف مدير التدريب في المحافظة أن المحاضرات تتناول مواضيع السلامة المنزلية والتعرف على اسطوانات الاطفاء اليدوية واطفاء اسطوانات غاز عن طريق بطانية الحريق واستخدام الاناره الامنه البديله بدلا من استخدام الشمع واتباع الارشادات الصحيحه خلال فصل الشتاء .
وأشار إلى أن الدورة شملت التعرف على متطلبات السلامة العامة وتقديم إرشادات توعوية في كيفية التعامل مع الحرائق التي قد تحدث في المنازل سواء من الكهرباء أو الغاز أو غيرها وأختيار أفضل وأسرع الطرق في إطفاء الحريق بأسرع وقت.
وشاركت عدد من الطالبات والهيئة التدريسية طاقم التدريب في إخماد حريق مبسط داخل المدرسة باستخدام طفايات الحريق بأنواعها باستخدام العزل وبأسهل واسرع الطرق وأكثرا أماناً.
 

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