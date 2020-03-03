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التنمية الاجتماعية تستقبل وفدا من منسقي برنامج الإرشاد والتوعية المجتمعية

03 آذار / مارس 2020 10:55

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غزة-الرأي

استقبلت مؤسسة بيت الأمان لرعاية النساء المعنفات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية وفدا من منسقي برنامج الإرشاد والتوعية المجتمعية ممثلاً بـ الهام الحطاب وفاتن لولو , وذلك لبحث سبل التعاون وتعزيز التنسيق المشترك مع المؤسسة .
بدورها ،رحبت أ. هنادي سكيك مدير المؤسسة بالوفد الزائر ، مؤكده على أهمية العمل المشترك والتعاون لنشر الثقافة التوعوية وتقديم الاستشارات القانونية ،حيث  تم الاتفاق على عقد ورشات توعوية لطاقم المؤسسة ولنزيلات المؤسسة في الحقوق الشرعية والقوانين وتقديم الاستشارات القانونية .
وفي ذات السياق ،طرحت فكرة المؤتمر الذي يُقدم البرنامج على تنفيذه والذي يخص تأهيل المقبلين على الزواج لتكون هناك مشاركة فاعلة لمؤسسة بيت الأمان في هذا المؤتمر .
وتأتي هذه الزيارة في سياق التنسيق والتشبيك لتعزيز سبل التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المختلفة لتعزيز نشر الثقافة القانونية والحقوقية في المجتمع الفلسطيني .

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