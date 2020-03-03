التنمية الاجتماعية تعزز الشراكة مع الداخلية بملف النساء المعنفات

غزة-الرأي

زار طاقم بيت الأمان لرعاية النساء المعنفات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية ممثلا بإدارته أ. هنادي سكيك , ووحدة العلاقات العامة والاعلام قسم الأسرة والطفولة في وزارة الداخلية لتعزيز الشراكة والتعاون بين الطرفين .

من جهتها ،رحبت أ. مريم البرش مديرة الوحدة بهذا التنسيق والتشبيك، لافتة إلى أنه سيتم عمل مذكرة تفاهم بين الاداريين لتعزيز إدارات التحويل للنساء والفتيات المعنفات.

وأنه سيتم مخاطبة وحدة العلاقات العامة والإعلام على اعتماد الوحدة بعناصرها ضمن لجنة مؤتمر الحالة في بيت الأمان لحل المشاكل المجتمعية لقضايا النساء.