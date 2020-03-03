التنمية الاجتماعية تنفذ يوم ترفيهي لاطفال الدعم النفسي الممنهج

غزة-الرأي

نفذ مركز تمكين المرأة والمجتمع بالشراكة مع جمعية تطوير بيت لاهيا ومركز حماية الطفولة الممول من مؤسسة أرض الانسان سويسرا يوم ترفيهي للاطفال المستفيدين من جلسات الدعم النفسي الممنهج ، وتم اختيار مجموعة من الأطفال و توزيع عليهم هدايا رمزية (عروسة- دفتر مذكرات- كرة قدم)

بدورها، أكدت أمال النيرب مدير المركز أنه تم استهداف مايقارب ١٢٠ طفل (ذكر-أنثى) من قضايا حماية الطفولة وتم استخدام دليل التعافي بالفن واللعب ، حيث شملت كل مجموعة من الاطفال على ١٠ جلسات دعم نفسي.

وشددت النيرب على ضرور التواصل والتعاون بين المركز والمؤسسات الدولية فيما يتعلق بالدعم النفسي للأطفال ، مثمنة عاليا هذا الدور الحقيقي في تعزيز الشراكة والتعاون ، وشكرت كافة القائمين على تقديم هذا الدعم والمساندة للأطفال