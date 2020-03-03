تمكين المرأة بتنمية الوسطى ينفذ عدد من الدورات ويشارك بمعرض ابداعات

غزة-الرأي

نفذ مركز تمكين المرأة والمجتمع التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في مخيم النصيرات دورة تدريبية بعنوان إعداد مدرب محترف (ppt) , وذلك بالتعاون مع لجنة الشباب الملتقى الشبابي الفلسطيني لعدد 20 متدربة وقد بدأت الدورة بتاريخ 23/2 وستستمر لمدة شهرين بواقع 100 ساعة تدريبية

وفي سياق اخر، اختتمت وحدة البرامج التعليمية بالمركز دورة القاعدة النورانية المنفذة لسيدات محو الأمية وذلك في يوم مفتوح تخلله عدد من الفقرات التعليمية التقافية الترفيهية وتم توزيع جاكيت أطفال على المشاركات في هذه الدورة وبلغت عدد الساعات التدريبة للدورة 36 ساعة تدريبية.

كما شارك المركز في معرض إبداعات فلسطينية والتي نفذته اللجنة الثقافية بنادي خدمات النصيرات واستمر المعرض لمدة يومين وتخلل المعرض العديد من الفقرات الفنية ومعروضات لبعض الفنانين في منطقة النصيرات