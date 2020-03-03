"التعليم "يطلق الحملة الإعلامية " تعليم تقني نحو العمل و التميز"

غزة-الرأي

أطلقت الإدارة العامة للكليات و التعليم التقني بوزارة التربية والتعليم العالي الحملة الإعلامية للتعليم التقني بعنوان " تعليم تقني نحو العمل و التميز"

وتهدف الحملة إلى تحسين صورة التعليم التقني في المجتمع الفلسطيني، والتعريف بالتخصصات التقنية المتعددة في الكليات التقنية، وتعزيز وتوثيق العلاقة بين مزودي خدمات التعليم التقني و أصحاب المهن في سوق العمل، وتعزيز التوجهات المجتمعية نحو التعليم التقني وتخصصاته المعاصرة الملبية لاحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.

وتستهدف الحملة الطلبة في مرحلة الثانوية العامة وأولياء الأمور، وذوي العلاقة من أصحاب سوق العمل.

ومن أنشطة الحملة بث رسائل للجمهور والمجتمع تهدف إلى توجيه أنظار و أسماع المواطنين بكافة الشرائح المختلفة نحو التعليم التقني و أهميته و كذلك إبراز الفرص المتاحة لطلبة التعليم التقني في سوق العمل.

ومن المتوقع أن تشتمل الحملة على العديد من النشاطات مثل تنفيذ زيارات لمؤسسات التعليم التقني ومدارس الثانوية العامة وكذلك تنفيذ عدد من البرامج الإعلامية، إضافة إلى إنتاج ونشر الأخبار والتقارير والفيديوهات والملصقات عبر المنافذ الإعلامية المتنوعة كمنصات التواصل الاجتماعي والقنوات الإذاعية والتلفزيونية والصحف.

وتأتي هذه الحملة ضمن رؤية الوزارة في تطوير منظومة التعليم التقني من عدة جوانب منها تحديث وتجويد التخصصات التقنية في مؤسسات التعليم العالي من حيث البيئة والمناهج وبناء قدرات العاملين في مؤسسات التعليم التقني، وتشجيع الطلبة للالتحاق بالتخصصات التقنية التي سيكون لها آثار مهمة في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم التقني في فلسطين.