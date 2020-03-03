وزارة العمل تستقبل نواب مديرية عمل الوسطى

غزة-الرأي

استقبلت وزارة العمل من خلال مديرية عمل الوسطى ممثلةً بمديرها أ. أيمن أبو كريم السادة النواب في محافظة الوسطى النائب د. عبد الرحمن الجمل والنائب د. سالم سلامة ومدير مكتب النواب أ. أحمد درويش .

وذلك بهدف اطلاعهم على الخدمات المقدمة للمواطنين ومناقشة حالة سوق العمل وسير العمل داخل المديرية.

حيث تقوم المديرية على تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ علاقات عمل بناءة بين أطراف الإنتاج واحترام الحرية النقابية، والارتقاء بمستوى إنتاجية العمالة، وتنظيم سوق العمل وتلبية احتياجاته وتحسين شروطه وبيئته.

