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زراعة الشمال وشركة الكهرباء تبحثان التعاون المشترك

03 آذار / مارس 2020 11:36

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غزة-الرأي

بحث وفد من وزارة الزراعة سبل وتعزيز التعاون المشترك مع شركة الكهرباء في شمال محافظة غزة، وذلك في إطار خدمة المزارعين، ودعم صمودهم.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها مدير زراعة الشمال م.أدهم البسيوني ووفد من المديرية لمقر شركة توزيع الكهرباء في محافظة الشمال، حيث استقبل الوفد مساعد المدير العام لشؤون شركة الكهرباء في المحافظات الشمالية م. وليد ستوم حيث جرى خلال اللقاء مناقشة آلية التعاون المشترك ودور شركة الكهرباء في امداد الابار الزراعية بالكهرباء في محافظة شمال غزة.
من جهته ،ثمن م. البسيوني الدور الكبير الذي تقوم به شركة الكهرباء من اجل تعزيز صمود المزارعين من خلال امداد الابار الزراعية بالطاقة الكهربائية والتخفيف من معاناة المزارعين.
 

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