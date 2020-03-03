الطرق والمشاريع تجتمع لمناقشة مشروع إنارة بعض المفترقات الخطيرة

غزة-الرأي

عقدت الإدارة العامة للطرق والمشاريع في وزارة النقل والمواصلات اجتماعاً بمشاركة وزارة الإشغال العامة والإسكان ووزارة الحكم المحلي وبلدية غزة وذلك لمناقشة التصاميم الأولية لمشروع إنارة بعض المفترقات الخطيرة في محافظتي الوسطى والجنوب.

ويأتي هذا المشروع بناءً على تعليمات وكيل الوزارة اللواء صلاح الدين أبو شرخ والذي شكل لجنة للإشراف على هذا المشروع من قبل وزارة المواصلات والجهات المعنية.

وأوضح رئيس قطاع الشئون الفنية والهندسية د. محمد الكحلوت بأن الإدارة العامة للطرق والمشاريع برئاسة م. محمد سرور شرعت بمتابعة المشروع وإعداد الخرائط والتصاميم والدراسات ووثائق العطاءات، لما فيه خدمة المواطنين ومستخدمي الطرق ضمن سعي الوزارة المستمر في رفع درجة السلامة المرورية في محافظات غزة.

من جانبه، أوضح م. أحمد بارود أنه وبعد الزيارات الميدانية والإطلاع على تقرير شرطة المرور وبلديات القطاع تم اختيار أكثر المفترقات الخطيرة التي تحتاج إلى إنارة عاجلة وعددها خمس تقاطعات وتم اعتماد هذا المشروع ضمن المبادرات الحكومية.