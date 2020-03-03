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الأحوال المدنية تُنجز أكثر من 21 ألف معاملة خلال فبراير

03 آذار / مارس 2020 11:44

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أنجزت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني 21 ألف و863 معاملة للمواطنين، وذلك عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة في مديريات محافظات قطاع غزة خلال شهر فبراير المنصرم.

وأوضحت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية أنها أصدرت "12877" بطاقة هوية توزعت ما بين (بطاقات هوية شخصية أولى -ملاحق بطاقة هوية -تغيير حالة اجتماعية -تغير عنوان -بدل فاقد –بالية).

وبيّن التقرير أن عدد معاملات المواليد والوفيات بلغ "8215" معاملات شملت "تسجيل مولود بالداخل -تسجيل مولود بالخارج -شهادة ميلاد ثانية تسجيل حالة وفاة -شهادة وفاه ثانية -استبدال شهادة ميلاد -شهادة ميلاد-وفاة مغتربين".

الجدير ذكره أن الأحوال المدنية أنجزت 149 بطاقة تعريف و622 معاملة تصحيح أحوال مدنية خلال هذا الشهر، سلمتها دوائر الأحوال المدنية في المبنى المركزي وفي مديريات الداخلية الخمسة.

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