إذاعة التعليم تطلق برنامج "المتفوقون" لطلبة الثانوية العامة

غزة-الرأي

أطلقت إذاعة صوت التربية والتعليم التابعة لوزارة التعليم بداية الأسبوع الحالي، برنامج "المتفوقون" للسنة الثامنة على التوالي، بالتعاون مع الإدارة العامة للإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم، ورعاية جامعة فلسطين، وهو برنامج مخصص لمراجعة منهاج الثانوية العامة على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة على التردد 102.1 FM، ويتميز هذا العام ببثه بشكل تفاعلي "بالصوت والصورة" عبر الفيس بوك.

وشهد اليومان الماضيان من بث البرنامج تفاعلاً ملفتاً من طلبة الثانوية العامة عبر الاتصالات وإرسال التعليقات على الفيس بوك،خاصة من الضفة المحتلة، حيث بلغ عدد المشاهدات لمراجعة 6 مباحث على مدار يومين، 26.000 مشاهدة.

وقد أعدت الإذاعة بشكل مسبق فيديو ترويجي للبرنامج بُثّ في اليوم السابق لإطلاق البرنامج، وصل عدد المشاهدات له في أقل من 24 ساعة إلى أكثر من 22.000 مشاهدة، حيث تشهد صفحة الإذاعة متابعة قوية ومكثفة خلال هذه الفترة.

وحرصت الإذاعة على الوصول لكافة الطلبة لمتابعة برنامج "المتفوقون"، من خلال الإعداد المسبق وطباعة جدول بث البرنامج، وتوزيعه على الطلبة بشكل يدوي داخل الغرف الصفية، فضلاً عن طباعة بوسترات بجدول البث وتعليقها في المدارس، حيث سيبث البرنامج بواقع 3 حلقات لـ3 مباحث يومياً لكافة المراحل.

جدير بالذكر، أن النظام الجديد الذي أضافته الإذاعة لبرنامج المراجعة المباشرة لإيصال المعلومة بالصوت والصورة للطلبة، يمثل نقلة نوعية في طريقة عرضه، ما ينعكس إيجاباً على الطلبة المستمعين لهذا البرنامج، الذي سينتهي بثه بانتهاء امتحانات الدورة الثالثة للثانوية العامة.

