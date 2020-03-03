مدرسة البراق الأساسية "ب" تُقيم حفل تكريم أوائل طلبتها

غزة-الرأي

أقامت مدرسة البراق الأساسية "ب" المشتركة حفل تكريم أوائل الطلبة بعنوان "ربيع البراق"، بحضور أ.صفاء جرادة مديرة المدرسة وممثلين عن مديرية تعليم غرب غزة، ولفيف من المجتمع المحلي بالإضافة إلى وأولياء الأمور.

وشكرت مديرة المدرسة أ. صفاء جرادة، مديرية تعليم غرب غزة والمعلمات وأولياء الأمور على جهودهم المبذولة في خدمة أبنائنا الطلبة، وقدمت أ.صفاء، التهاني والتبريكات لأوائل الطلبة على تفوقهم الرائع.

وعبّرت مديرة المدرسة عن سعادتها بهذا الحفل الرائع وتكريم أوائل الطلبة وتمنّت لهم المزيد من النجاح والتفوق، وأشارت إلى ضرورة تواصل أولياء الأمور، والتشبيك مع مديرية التربية التعليم والمدارس، من أجل التقدم بالمسيرة التعليمية ،والسير بخطى حثيثة نحو مستقبل مشرق وغد أفضل.

وباركت مديرة المدرسة النجاح والتميز للطلبة، شاكرةً كل من ساهم بهذا الاحتفال الرائع ،مطالبة الجميع بالتكاتف لتقديم كل الإمكانيات لخدمة طلابنا وطالباتنا المجتهدين المتفوقين.

إلى هذا فقد تخلل الحفل تقديم فقرات فنية جميلة من شعر وأغاني وأناشيد جميلة ووصلة من الدبكة الشعبية ،كما تم تكريم الطلبة بين فقرات الحفل الجميلة ، وسط فرحة وبسمة رُسمت على وجوه الطلبة وذويهم، كما تم تكريم الطلبة الاوائل وتوزيع الهدايا لهم، وسط فرحة غامرة من اولياء الامور، والتقاط الصور التذكارية.