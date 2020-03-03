"مدرسة أسماء بنت أبي بكر " تُنفذ درس توضيحي في مبحث اللغة العربية

غزة-الرأي

نفذت مدرسة أسماء بنت أبي بكر الأساسية "أ" المشتركة درساً توضيحياً في مبحث اللغة العربية في موضوع "يبنا في الذاكرة"، لطلبة الصف السادس الأساسي، بتنفيذ من المعلمة هدى الصوري وإشراف أ.دنيا الدلو مشرف المبحث.

وحضر تنفيذ الدرس أ.صفاء عاشور مديرة المدرسة وعدد من مشرفوا المبحث بالإضافة إلى لفيف من معلمات اللغة العربية من مختلف مدارس غرب غزة.

بدورها ،رحبت أ.صفاء عاشور بالحضور وشكرت المعلمة على أدائها المتميز، وخلال الدرس التوضيحي استخدمت المعلمة العديد من الوسائل التوضيحية والتعليمية منها الكتاب المدرسي، رسومات توضيحية ، جهاز LCD بالإضافة الي تقسيم الطالبات لمجموعات عمل وذلك لتعزيز روح التعاون بين الطلبة.

وأشادت أ.دنيا الدلو بأداء المعلمة المتميز وأداء الطالبات المشاركات في تنفيذ الدرس التوضيحي، مثنية على دور المعلمة في استخدام أكثر من أسلوب أثناء شرح الدرس بالإضافة الى توظيف عدة وسائل توضيحية لتوصيل المعلومة للطالبات الأمر الذي أدى الى تعزيز وتفاعل جميع طالبات الفصل.

وفي الختام ،شكرت مشرف المبحث المعلمة المنفذة للدرس ووإدارة المدرسة على تنفيذها للدرس التوضيحي، وطالبت بالمزيد من الدروس التوضيحية التي تدعم المسيرة التعليمية.