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رئيس المجلس الأعلى للقضاء يعزز تعاونه مع البنك الإسلامي العربي

03 آذار / مارس 2020 12:01

رئيس المجلس الأعلى للقضاء يعزز تعاونه مع البنك الإسلامي العربي
رئيس المجلس الأعلى للقضاء يعزز تعاونه مع البنك الإسلامي العربي

غزة- الرأي

استقبل المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في ديوانه، بقصر العدل، وفدًا من البنك الإسلامي العربي.

وضم  الوفد كل من  إياد حسين مدير فرع البنك والأستاذ محمود عابد بحضور سعادة المستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني.

وقد جرى خلال اللقاء مناقشة الأمور الفنية المتعلقة بعمل البنوك و أحكام الرهون، لاسيما المتعلقة برهن الذهب والمحافظ البنكية، و الالتزام بتطبيق أحكام القضاء الفلسطيني.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز وتطوير التعاون والشراكة مع المجتمع المحلي في المجالات المختلفة والحرص على مد جسور التعاون والتكامل بين الأجسام القضائية والمؤسسات في سبيل مواجهة الصعوبات والتحديات والإشكالات في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي يعيشها المواطن الفلسطيني بغزة.

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