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النائب العام يكرم سفيرة التميز القانوني بالنيابة العامة عبير أبو العيش

03 آذار / مارس 2020 12:08

النائب العام يكرم سفيرة التميز القانوني بالنيابة العامة عبير أبو العيش
النائب العام يكرم سفيرة التميز القانوني بالنيابة العامة عبير أبو العيش

غزة- الرأي

أكدت النيابة العامة أنها تستمر  بجهودها في تأسيس وتطوير بيئة عمل تسودها قيم التميز والريادة والجودة، لافتة إلى أنها  أثمرت تلك الجهود بترسيخ قيم التميز لدى مواردها البشرية في مختلف الفئات والمستويات.

وقالت النيابة  إنه على ضوء ذلك، فقد توّج النائب العام المستشارضياء الدين المدهون، السيدة عبير أبو العيش كسفيرة للتميز القانوني بالنيابة العامة.

جاء ذلك، بحضور المستشاريحيى الفرا رئيس التفتيش القضائي، والمستشارعلي صرصور رئيس نيابة شمال غزة، والمستشار محمد مراد رئيس ديوان النائب العام، على دقة وجودة إنجازها مهامها وخدمة المتعاملين في قطاع العدالة.


وكان أبرز عناصر تميزها وريادتها  من خلال  جودة إعداد جميع لوائح الجُنح ولوائح قضايا المرور دون مساندة أو تَراكُم، و سرعة تدقيق ملفات الصلح الجزائي والملفات الواردة من المراكز الشرطية، والتفرد بإبداء الملاحظات واستكمال النواقص قبل اعتماده من وكيل النيابة المختص، وكذلك تحمّل ضغط العمل وحسن التعامل مع متلقي الخدمات العدلية وزملاء العمل.

87954270_2657063834392512_8128703972547493888_o النائب العام يكرم سفيرة التميز القانوني بالنيابة العامة عبير أبو العيش
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