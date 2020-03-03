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64 مستوطناً بينهم المتطرف غليك يقتحمون الأقصى

03 آذار / مارس 2020 12:20

غليك يقتحم الأٌقصى
غليك يقتحم الأٌقصى

القدس المحتلة – الرأي:

اقتحم 64 مستوطنا، بينهم المتطرف يهودا غليك، باحات المسجد الأقصى، اليوم الثلاثاء، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن المستوطنين اقتحموا المسجد من باب المغاربة، وأجروا جولات استفزازية، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال قبل أن يغادروا من باب السلسلة.

وشهد المسجد تواجد للمصلين وطلبة العلم والحراس الذين تصدوا للاقتحام ومنعوا المستوطنين من التجول بحرية في الباحات.

ويقتحم المستوطنون باحات الأقصى بشكل يومي ما عدا (السبت والجمعة) بهدف فرض واقع التقسيم الزماني والمكاني على المدينة المقدسة وتهويد المسجد الأقصى.

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