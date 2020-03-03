"الصحة": الدليل الوطني الموحد خطوة هامة لتفادي عوامل الخطورة لدى الحوامل

غزة- الرأي

تعد دائرة صحة الأم والطفل من أهم الدوائر التي تقدم خدمات وقائية وعلاجية للسيدات في سن الإنجاب حتى سن الأمان والحوامل والمرضعات وخدمات المباعدة بين الولادات بما يتوافق مع توصيات الصحة العالمية للوصول إلى صحة أفضل للأم والطفل.

وذكرت د. نهلة حلس مدير دائرة صحة الأم والطفل أن عدد السيدات اللواتي تلقين خدمة مشورة ما قبل الحمل بلغ نحو (1000) سيدة خلال العام الماضي 2019، في حين بلغ عدد زيارات الحوامل اللواتي تلقين خدمة رعاية حمل خطر (28) ألف زيارة، في حين بلغ عدد الزيارات لتنظيم الاسرة (72) ألف زيارة.

وأشارت د. حلس الى الاقبال الجيد للسيدات على مشورة ما قبل الحمل الذي يوفر تقييما شاملا لصحة النساء في سن الإنجاب ويحدد في الوقت نفسه الأمراض التي تعاني منها المرأة أو التي لم يتم اكتشافها من قبل، وأهم المخاطر التي قد تتعرض لها المرأة عند حدوث الحمل والتي قد تؤثر على صحة الجنين، منوهة الى اعتماد وزارة الصحة للدليل الوطني الموحد لمشورة ما قبل الحمل لمقدمي الصحة بدعم من وزارة الصحة العالمية ومؤسسة جذور وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي يشمل توحيد عوامل الخطورة لدى السيدات وتفاديها من خلال الفحص الطبي للسيدات قبل الحمل.

ونوهت د. حلس إلى سلة الخدمات التي تقدمها للوقوف على عوامل الخطورة لدى السيدات والتي تشمل المشورة والإرشاد لتغير السلوك غير الصحي الى السلوك السوي، وتقصي عوامل الخطورة من سمنة وتدخين والتعرض للمواد الكيميائية، الى جانب الامراض الطبية كالسكري والضغط والصرع والربو، لافتة الى العمل على التحكم في هذه الامراض من خلال متابعة الحالات وارشادها لإجراء الفحوصات اللازمة حتى يكون الحمل سليم لا يحمل أي اعاقات بدنية او جسدية أو وراثية، في حال وجود امراض وراثية أو خلقية كعيوب القلب أو الكبد، او في حال وجود اعاقات عند الأولاد في حالات الحمل الأولى أو الثانية وذلك لتقليل نسبة الوفيات بين الأمهات ومواليدهن.