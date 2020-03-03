وكالة الرأي الفلسطينية بيطرة شمال غزة تتابع الاغنام الواردة من الخارج وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يجتمع بمدراء المدارس لمناقشة قضايا إدارية وتربوية وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة القانونية في التشريعي تبحث عدة ملفات في اجتماعها الدوري وكالة الرأي الفلسطينية التثقيف الصحي ينفذ عدة برامج توعوية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خانيونس يستقبل وفداً من شرطة الحراسات وأمن المؤسسات وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تحضر لفعاليات يوم الأسير الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تختتم فعاليات البطولة المركزية لكرة الطائرة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يعقد لقاءاً تقييمياً لمعلمي التربية الرياضية المتميزين وكالة الرأي الفلسطينية طوابير أركان للإصلاح والتأهيل بالشمال والوسطى وكالة الرأي الفلسطينية إصلاح وتأهيل النساء بغزة ينظم يومًا توعويًا للنزيلات
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة: لا إصابات بفيروس "كورونا" في فلسطين

03 آذار / مارس 2020 12:28

الحجر الصحي بمعبر رفح
الحجر الصحي بمعبر رفح

الضفة المحتلة – الرأي:

أكدت وزارة الصحة، أنه لم يتم تشخيص أي حالة إصابة بمرض "كوفيد 19-كورونا" في فلسطين.

وذكرت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنها أجرت 178 فحصا لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس، من المحافظات الشمالية والجنوبية في مختبر الصحة العامة المركزي منذ 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، وكانت جميعها "سلبية"، أي أنها غير مصابة بكورونا.

وقالت إن هناك حالة واحدة في الحجر الصحي الخاص في الأكاديمية بمدينة أريحا، و5 حالات في الحجر الخاص بمعبر رفح.

وبينت الوزارة أن الحجر الصحي في الموقعين المذكورين يطبق على المواطنين والزائرين القادمين من الصين وكوريا الجنوبية واليابان ومكاو وسنغافورة وتايلاند وهونغ كونغ وايران وإيطاليا، لمدة 14 يوما، بدءا من آخر يوم أقاموا فيه في هذه الدول.

ولفتت إلى ان الحجر البيتي يطبق على المواطنين والزائرين القادمين من دول تايوان وماليزيا وسوريا والبحرين والكويت وسلطنة عمان ولبنان والعراق.

وأوضحت أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا عالميا بلغ 88948، منها 8774 سجلت في 64 دولة خارج الصين، مضيفة ان عدد الوفيات بلغ 2915 في الصين، و128 خارجها، بحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز زهير العلمي التعليمي يستقبل وفداً من مديرية التربية والتعليم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟