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معهد التنمية البشرية يفتتح دورتين تدريبيتين لقيادة شرطة رفح والشمال

03 آذار / مارس 2020 12:45

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غزة-الرأي

افتتح معهد التنمية البشرية بالمديرية العامة للتدريب ، دورتين تدريبتين لضباط وأفراد وضباط الشرطة في محافظتي الشمال ورفح.

حيث كانت الأولى بعنوان "مهارات رجل العلاقات العامة" بمقر قيـادة شرطة محافظة الشمال، والثانية بعنوان " تنمية مهارات رجل الأمن" بمقر قيادة الشرطة بمحافظة رفح.

وتأتي هذه الدورات لرفع كفاءة الضباط وضباط الصف العاملين في الأقسـام ذات التواصل المباشر مع الجمهور حيث يسعى معهد التنمية البشرية من خلال تقديم دوراته التنموية لتطوير قدرة الكادر على التعامل مع المواطنين بشكل يحفظ كرامتهم ويقدم أفضل خدمة ممكنة.

وتأتي دورة "مهارات رجل العلاقات العامة" في إطـار السياسة العامة لوزارة الداخلية بالتعامل مع المواطنين حيث تهدف لزيـادة الحاضنة الشعبية لجهاز الشرطة.

وتستهدف الدورات "30" ضابطًا بواقع "15" ضابطًا لكل دورة، بمشاركة أكاديميين، ومحاضرين متخصصين في هذه المجالات يقدمون "12" ساعة تدريبية.

ويعمل معهد التنمية البشرية ضمن رؤية مديرية التدريب الشاملة بتحقيق أعلى معايير الجودة لمنتسبي وزارة الداخلية والأمن الوطني.

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