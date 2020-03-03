طوابير أركان للإصلاح والتأهيل بالشمال والوسطى

غزة-الرأي

نظَّم مركز إصلاح وتأهيل الشمال "أبو عبيدة" طابور أركان لجميع العاملين في المركز بمقر المركز شمال قطاع غزة.

وحضر طابور الاركان امدير هيئة التوجيه السياسي بالشمال العقيد معين مديرس ومدير مركز إصلاح الشمال المقدم محمد أبو اللبن وعدد من مدارء الإدارات وضباط وأفراد المركز.

بدوره، وجَّه أبو اللبن مجموعة من التعليمات والارشادات تلخصت بضرورة الضبط والربط العسكري والقيافة العسكرية خلال العمل، منوهاً على ضرورة التعامل الحسن مع أهالي النزلاء.

من جانبه، تحدث أبو عوكل عن الاخلاص والأمانة خلال العمل ،منوهاً إلى ضرورة التعاون وبذل الجهود خلال العمل لتحسين ظروف النزلاء المعيشية وتسهيل وتوفير احتياجاتهم قدر الامكان.

وفي سياق متصل ، نظم مركز إصلاح الشمال لقاء سياسي بعنوان " المستجدات السياسية الفلسطينية وصفقة القرن " استهدف ظباط المركز.

وتحدث محاضر اللقاء النائب في المجلس التشريعي عن محافظة الشمال مشير االمصري عن أخر التطورات والمستجدات والتطورات علي الساحة الفلسسطينية وخطورة صفقة القرن وتأثيرها علي القضية الفلسطينية ، داعياً أبناء الأجهزة الأمنية إلى الثبات والصمود وبذل مزيد من الجهد في خدمة المواطن وتوفير الامن والامان.

على الصعيد ذاته، نظم مركز الإصلاح والتأهيل في المحافظة الوسطى طابور أركان لجميع الضباط والأفراد العاملين فيه، بحضور مدير مركز الاصلاح والتأهيل المقدم إياد الهباش والضباط مدارء الاقسام في المركز والأفراد.

ونوه المقدم إياد الهباش على ضرورة الاهتمام بالقيافة العسكرية ، وحسن التعامل مع النزلاء وذويهم خلال فترة الزيارات.

كما وكرّم المقدم الهباش خلال طابور الاركان المساعد أول أحمد ابو شاويش لما قام به من عمل مميز خلال الشهر الماضي.