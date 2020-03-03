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تعليم الشمال يعقد لقاءاً تقييمياً لمعلمي التربية الرياضية المتميزين

03 آذار / مارس 2020 01:06

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غزة-الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة " قسم الاشراف التربوي" لقاءاً تقييمياً، لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية المتقدمين لمسابقة التميز لهذا العام، بإشراف مشرفي التربية الرياضية د. أحمد صالح، و أ. زياد خضر، بحضور مشرف النشاط الرياضي أ. مروان الخالدي وعدد من معلمي ومعلمات اللغة العربية من مختلف المراحل الدراسية، وذلك بقاعة المكتبة بقسم الإشراف التربوي.

بدوره، رحب أ. خضر بالمشاركين في هذا اللقاء، معرباً عن تقديره لكافة الأعمال والأنشطة والمبادرات التي قاموا بها خلال العام الدراسي.

واستعرض المشاركون أعمالهم المتميزة خلال العام، من مبادرات ابداعية، وفعاليات مدرسية متنوعة، وذلك عبر تقنية البوربوينت.

هذا وسيتم الاختيار من بينهم بحسب المعايير الموضوعة من قبل الإدارة التعليمية.

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