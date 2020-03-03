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التعليم تختتم فعاليات البطولة المركزية لكرة الطائرة

03 آذار / مارس 2020 01:09

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غزة-الرأي


اختتمت الإدارة العامة للأنشطة التربوية بوزارة التربية والتعليم العالي, وبالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة بغزة فعاليات البطولة المركزية لكرة الطائرة للمرحلتين الأساسية والثانوية “طالبات”
وحملت البطولة والتي أقيمت على مدار يومين داخل صالة سعد صايل اسم ” نعم للوحدة الوطنية لا لصفقة القرن” وبمشاركة فرق مديريات التربية والتعليم السبعة.
وحصلت مديرية الوسطي على المركز الأول للمرحلة الأساسية العليا بعد تغلبها في المباراة النهائية على مديرية شمال غزة بنتيجة شوطين مقابل لا شيء, وأيضاً وبنفس النتيجة حصلت مديرية الوسطى على المركز الأول للمرحلة الثانوية متغلبة أيضاً على فريق مديرية الشمال والحاصل على المركز الثاني بالمرحلتين.
وشارك في حفل الاختتام د. أحمد أبو ندى مدير عام التقنيات والأنشطة, وأ.عبد الغني الشيخ مدير دائرة الأنشطة الرياضية ,وأ. بكر مرتجي رئيس قسم الأنشطة الرياضية, وأ. نبيل عواجة مدير المنشآت الرياضية, وأ.أبو فؤاد الغرة مدير صالة سعد صايل.
وأكد أبو ندى أن الوزارة مستمرة في تنمية الطلبة في المواهب والمهارات الرياضية من خلال إقامة المسابقات والبطولات , مقدماً شكره لكل من ساهم في انجاح البطولة.
وأشار الشيخ إلى أن إطلاق اسم ” نعم للوحدة لا لصفقة القرن” على البطولة جاء للتأكيد على أن وزارة التعليم مع الوحدة وتسعى للتواصل الدائم بين كافة فئات الشعب الفلسطيني وأطيافه المختلفة وللتأكيد أنها لن تتخلى عن القدس عاصمة للشعب الفلسطيني وأن كل فلسطين لنا.
وفي نهاية البطولة تم تسليم كؤوس البطولة والميداليات والهدايا علي الفائزين بالمركزين الأول والثاني, ولجان التحكيم من معلمات التربية الرياضية والذين ساهموا في نجاح البطولة
 

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