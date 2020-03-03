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وزارة الأسرى تحضر لفعاليات يوم الأسير الفلسطيني

03 آذار / مارس 2020 01:12

وزارة الأسرى تحضر لفعاليات يوم الأسير الفلسطيني
وزارة الأسرى تحضر لفعاليات يوم الأسير الفلسطيني

غزة- الرأي

شرعت وزارة الأسرى والمحررين،  في التحضير لبرنامج فعاليات يوم الأسير الفلسطيني لعام 2020، الموافق 17 ابريل من كل عام .

وأوضح أشرف حسين مدير عام الإعلام والعلاقات العامة ، أن الوزارة بدأت بالتحضير والاستعداد لوضع اللمسات الأخيرة لبرنامج فعاليات يوم الأسير الفلسطيني، بمشاركة قطاعات عديدة من المشاركين في هذا البرنامج.

وأشار حسين إلى أن الفعاليات ستركز هذا العام على ما يجرى داخل سجون الاحتلال خاصة موضوع الانتهاكات المستمرة بحق الأسرى الأِشبال والأسيرات ، بالإضافة إلى ملف الاهمال الطبي الذي يشكل جرح نازف ومعاناة مستمرة للأسرى.

ونوه أن برنامج فعاليات يوم الأسير الفلسطيني سينطلق مع بداية شهر نيسان / ابريل ويستمر حتى بداية شهر مايو وسيتضمن العديد من الفعاليات الاسنادية والتضامنية والتثقيفية بطلاب الجامعات والمدارس بالاضافة الى العروض الفنية والرياضية.

ودعا حسين الى كل الجهات الراغب في اقامة فعاليات خاصة بيوم الأسير الى التواصل مع الوزارة والتنسيق معها ، وذلك بهدف توحيد الجهود، مؤكداً استعداد الوزارة على توفير كافة وسائل الدعم لاي خطوة من شأنها أن تساند الأسرى.

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